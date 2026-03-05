Programa Vivências no SUS abre 33 vagas para estudantes

Estudantes e residentes interessados em conhecer de perto o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) já podem se inscrever no Programa Nacional de Vivências no SUS (VER-SUS) 2026. O edital nº 001/2026 recebe inscrições até o dia 15 de março e oferece vagas para participação na experiência imersiva que conecta formação acadêmica e prática em saúde pública.

A seleção disponibiliza 33 vagas no total. Assim, desse número, 30 são destinadas à categoria de Viventes e três à função de Facilitadores. O processo seletivo é conduzido pela Associação da Rede Unida em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES).

A iniciativa também conta com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).

Quem pode participar do programa

Estudantes de graduação com 18 anos ou mais podem se inscrever para as vagas de Viventes. Entretanto, é necessário possuir matrícula ativa nos semestres 2025/2 ou 2026/1. Além disso, alunos de cursos técnicos da área da saúde também podem participar, desde que estejam regularmente matriculados nos mesmos períodos.

Já as vagas de Facilitadores são destinadas a pessoas que possuem experiência anterior no próprio VER-SUS ou em outras iniciativas de Vivências no SUS. Também podem participar candidatos que tenham atuado em movimentos estudantis ou sociais, projetos de extensão, pesquisas ou atividades formativas relacionadas à saúde, desde que apresentem vínculo institucional ativo e comprovado.

Imersão acontece na Grande Vitória

A experiência imersiva acontecerá entre os dias 17 e 23 de maio de 2026. Nesse sentido, durante esse período, os participantes selecionados devem dedicar-se integralmente às atividades programadas.

As ações ocorrerão em quatro municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória: Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Assim, ao longo da programação, os estudantes e residentes terão contato direto com diferentes serviços e práticas que compõem o sistema público de saúde.

Aprendizado baseado em troca de experiências

O Programa Nacional de Vivências no SUS utiliza a educação popular como base metodológica. Nesse modelo de aprendizagem, os organizadores valorizam as experiências individuais dos participantes e estimulam a construção coletiva do conhecimento.

Assim, estudantes e residentes participam ativamente das discussões, trocam experiências e refletem sobre os desafios e as potencialidades do sistema público de saúde brasileiro.

Durante a programação, os participantes também visitam unidades da Rede de Atenção à Saúde. Entre os locais visitados estão Unidades Básicas de Saúde e hospitais. Dessa forma, os estudantes conseguem compreender como o SUS funciona na prática e como as equipes organizam o cuidado à população.

Contato com iniciativas comunitárias

Além das visitas aos serviços de saúde, o programa também aproxima os participantes de experiências comunitárias presentes nos territórios. Desse modo, essas atividades ampliam a compreensão sobre promoção da saúde e organização social.

Durante a imersão, os estudantes e residentes entram em contato com iniciativas como hortas medicinais, cultivo de alimentos saudáveis, práticas integrativas e ações de educação popular em saúde.