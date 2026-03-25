PT entrega cargos comissionados e se distancia do Poder Executivo estadual
Com a decisão, a sigla sinaliza um movimento de distanciamento administrativo em relação ao governo estadual, que a partir do dia 2 de abril, terá como governador o atual vice-governador Ricardo Ferraço (MDB)
O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu, em reunião realizada, nesta terça-feira (24), que dirigentes e filiados da legenda que ocupam cargos comissionados no Governo do Estado do Espírito Santo devem solicitar exoneração até o dia 1º de abril.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com a decisão, o PT sinaliza um movimento de distanciamento administrativo em relação ao governo estadual, que a partir do dia 2 de abril, com a saída do governador Renato Casagrande (PSB), que vai disputar uma vaga para o Senado, terá como comandante do Poder Executivo estadual o vice-governador e pré-candidato a chefia do Palácio Anchieta, Ricardo Ferraço (MDB).
Leia também: PT cobra esforço de militantes, em meio a pressão por candidatura de Haddad
“Nesta estratégia, as alianças políticas construídas em nível nacional devem ser preservadas, como forma de preservar a autonomia partidária e o foco nas melhorias para a população, afastando qualquer possibilidade de retrocesso a um governo de extremadireita“, diz a sigla por meio de nota.
A orientação também visa fortalecer a construção de candidaturas para deputados estaduais e federais, além de consolidar posicionamentos políticos de forma mais independente.
No estado, o PT encabeça o projeto para reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Fabiano Contarato, assim como a eleição de Helder Salomão para o Governo do Estado.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726