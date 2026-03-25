PT entrega cargos comissionados e se distancia do Poder Executivo estadual

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu, em reunião realizada, nesta terça-feira (24), que dirigentes e filiados da legenda que ocupam cargos comissionados no Governo do Estado do Espírito Santo devem solicitar exoneração até o dia 1º de abril.

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Com a decisão, o PT sinaliza um movimento de distanciamento administrativo em relação ao governo estadual, que a partir do dia 2 de abril, com a saída do governador Renato Casagrande (PSB), que vai disputar uma vaga para o Senado, terá como comandante do Poder Executivo estadual o vice-governador e pré-candidato a chefia do Palácio Anchieta, Ricardo Ferraço (MDB).

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“Nesta estratégia, as alianças políticas construídas em nível nacional devem ser preservadas, como forma de preservar a autonomia partidária e o foco nas melhorias para a população, afastando qualquer possibilidade de retrocesso a um governo de extremadireita“, diz a sigla por meio de nota.

A orientação também visa fortalecer a construção de candidaturas para deputados estaduais e federais, além de consolidar posicionamentos políticos de forma mais independente.

No estado, o PT encabeça o projeto para reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Fabiano Contarato, assim como a eleição de Helder Salomão para o Governo do Estado.