Quarta (4) com novas oportunidades de emprego no Sine de Anchieta
O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta.
Nesta quarta (4), o Sine de Anchieta está novas oportunidades de empregos disponíveis. Desse modo, as vagas disponíveis abrangem diversas áreas e setores.
Assim, quem estiver interessado precisa buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. Dessa forma, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.
O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).
