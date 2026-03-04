Sine de Cachoeiro está com diversas vagas de emprego disponíveis; veja

Quem está em busca de emprego, pode procurar o Sine de Cachoeiro, nesta quarta (4). Isso porque, o órgão está com mais de 150 vagas disponíveis. Contudo, é necessário salientar que as oportunidades são para diferentes setores da economia local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Dessa forma, as vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. Desse modo, o Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

Leia também: Alegre abre Processo Seletivo para Cuidador Escolar; veja detalhes

Como se inscrever

Assim, para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. Nesse sentido, o atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.