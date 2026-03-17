Queda de acidentes e vítimas marca início de 2026 na BR 101

Nos primeiros meses de 2026, a BR-101 registrou queda significativa em indicadores de acidentes. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, os acidentes diminuíram 0,2%, as vítimas feridas caíram 7,6% e as mortes diminuíram 16,7%.

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Redução nas ocorrências e vítimas fatais

Entre janeiro e fevereiro deste ano, a Ecovias Capixaba registrou 598 acidentes no trecho da rodovia administrado pela concessionária. Esses acidentes resultaram em 315 feridos e 15 mortes. A queda nas ocorrências e vítimas fatais reflete os esforços da concessionária em melhorar a segurança viária.

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Análise dos acidentes na BR-101

A sexta-feira foi o dia com o maior número de acidentes, com 123 ocorrências. A maior parte dos acidentes ocorreu no período da tarde, com 202 casos registrados. As colisões traseiras foram os tipos de acidente mais frequentes, com 122 ocorrências, seguidas por colisões laterais (97) e choques contra objetos fixos (79).

Motociclistas como principais vítimas

Entre as vítimas fatais, a maioria era formada por motociclistas, representando 53% das mortes. Pedestres foram responsáveis por 27% das mortes, enquanto ocupantes de carros ou caminhões corresponderam a 20%. A maioria das vítimas fatais era do sexo masculino (73%), e 27% eram mulheres. Curiosamente, todas as vítimas fatais que estavam em automóveis ou caminhões usavam cinto de segurança no momento do acidente.

Serviços prestados e melhorias na rodovia

A Ecovias Capixaba realizou 15.074 atendimentos aos usuários no período, incluindo 928 atendimentos médicos e 5.130 atendimentos mecânicos. Além disso, as obras de duplicação da BR-101 continuam em andamento, com destaque para o trecho entre Guarapari e Anchieta, que já está 100% concluído.

O trabalho de conservação também seguiu com a revitalização de sinalização, placas, defensas metálicas e pavimento, além da recuperação de mais de três mil pneus para a produção de asfalto.

A redução dos acidentes e das vítimas fatais no início de 2026 reforça os esforços contínuos para garantir mais segurança na BR-101, com a colaboração das equipes de manutenção e fiscalização da Ecovias Capixaba.