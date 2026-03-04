Quer tentar a sorte? Super Sete sorteia prêmios hoje

O sorteio do Super Sete acontece novamente hoje, nesta quarta (4) e movimenta apostadores em todo o país. A loteria oferece diferentes possibilidades de premiação e, por isso, desperta o interesse de quem sonha em conquistar um prêmio em dinheiro.

Além disso, o jogo apresenta um formato simples. O participante precisa escolher números em um volante com sete colunas. Cada coluna possui dez números, que vão de 0 a 9. Dessa forma, o apostador marca um número em cada coluna para completar a aposta.

Em seguida, o sorteio define sete números, sendo um em cada coluna. Assim, quem acerta todos os números sorteados leva o prêmio principal. No entanto, o Super Sete também premia quem acerta combinações menores, o que amplia as chances de ganhar.

Portanto, quem deseja tentar a sorte ainda pode registrar a aposta antes do sorteio desta noite. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas.

Como jogar no Super Sete

Para participar do Super Sete, o jogador precisa marcar números no volante da loteria. O jogo possui sete colunas com dez números em cada uma. Assim, o apostador escolhe um número por coluna.

Além da aposta simples, o sistema também permite apostas múltiplas. Nesse caso, o jogador pode marcar mais números em cada coluna. Com isso, aumentam as combinações possíveis dentro da mesma aposta.

O volante permite selecionar até 21 números no total. Entretanto, as regras determinam limites por coluna. Quando o apostador marca entre oito e 14 números no total, ele pode selecionar no mínimo um e no máximo dois números por coluna.

Por outro lado, quem marca entre 15 e 21 números precisa escolher no mínimo dois e no máximo três números por coluna. Dessa forma, o sistema cria diversas combinações possíveis para a aposta.

Além disso, o Super Sete realiza o sorteio de sete números, sempre um em cada coluna. Portanto, quanto mais combinações o jogador fizer, maiores podem ser suas chances de acertar.

Opções que facilitam a aposta

O sistema das Loterias CAIXA também oferece ferramentas que facilitam a participação dos apostadores. Uma delas é a Surpresinha. Nesse formato, o próprio sistema escolhe os números automaticamente.

Outra opção é a Teimosinha. Com ela, o jogador pode participar com a mesma aposta em vários concursos consecutivos. O apostador pode repetir os números por três, seis, nove ou doze sorteios seguidos.

Assim, quem acredita em determinada sequência pode continuar concorrendo sem precisar registrar uma nova aposta a cada sorteio.

Bolão amplia chances de ganhar

Além das apostas individuais, os jogadores também podem participar do Bolão das Loterias CAIXA. Essa modalidade permite realizar apostas em grupo, dividindo os custos e as possíveis premiações.

Para participar, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar o bolão diretamente ao atendente da lotérica. No Super Sete, o valor mínimo do bolão é de R$ 10.

Cada cota não pode custar menos de R$ 6. O número de participantes varia conforme a quantidade de números escolhidos na aposta.

Por exemplo, apostas com oito números permitem bolões com duas a dez cotas. Já apostas com nove números aceitam de duas a vinte cotas. Enquanto isso, jogos com dez números permitem até quarenta cotas.

Quando a aposta possui 11 números, o bolão pode ter até cinquenta cotas. Já apostas com 12 a 21 números permitem até cem cotas.

Além disso, o apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas. Nesse caso, a unidade pode cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Por isso, quem pretende tentar a sorte ainda pode registrar a aposta hoje. Afinal, o próximo sorteio do Super Sete promete movimentar milhares de jogadores em busca do prêmio.