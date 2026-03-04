Sorteio da Lotofácil de hoje: confira as dezenas ganhadoras
Os apostadores podem conferir os números sorteados logo após a realização do concurso por meio dos canais oficiais da Caixa. Confira:
O sorteio da Lotofácil, concurso 3626, está programado para esta terça-feira (3), com realização prevista por volta das 20h, no horário de Brasília. Como o concurso anterior terminou sem vencedores na faixa principal, o prêmio estimado para o sorteio desta noite é de R$ 5,5 milhões.
O sorteio ocorre sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal e integra o calendário oficial das Loterias CAIXA. Entretanto, a Lotofácil é uma das modalidades mais populares do país por permitir diferentes faixas de premiação, com apostas a partir de 15 dezenas entre 25 disponíveis no volante.
Como acompanhar o sorteio e o resultado
- YouTube da CAIXA: transmissão ao vivo do sorteio no canal oficial;
- Site Loterias CAIXA: divulgação do resultado completo no Portal de Loterias, com detalhamento por faixa de premiação.
Resultado do último concurso
No concurso 3625, realizado na segunda-feira (02/03/2026), não houve ganhadores com 15 acertos, o que levou ao acúmulo do prêmio para o sorteio desta terça-feira. As dezenas sorteadas foram:
03 – 04 – 06 – 10 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.
Conferência de apostas e premiação
Dessa forma, após a divulgação oficial do resultado, os jogadores podem verificar seus bilhetes no site das Loterias CAIXA ou em casas lotéricas credenciadas. Assim, a Lotofácil premia apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos, com valores definidos conforme a arrecadação e o número de ganhadores em cada faixa.
As apostas para o concurso 3626 podem ser feitas até o horário limite estabelecido pela Caixa, presencialmente nas lotéricas ou pelos canais digitais autorizados.
