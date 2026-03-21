Resultado da Quina de hoje: veja as apostas ganhadoras

O concurso da Quina foi realizado nesta sexta-feira (20), no Espaço da Sorte, reunindo milhares de apostadores em busca do prêmio estimado em R$ 2 milhões. Além disso, o sorteio, promovido pela Caixa Econômica Federal, ocorreu com transmissão ao vivo e manteve a tradição de transparência nas loterias federais.

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Nesse sentido, a expectativa girava em torno da possibilidade de um novo milionário no país. Como de costume, além da faixa principal para quem acerta cinco números, a Quina também distribui prêmios para apostas que fazem quatro, três ou até dois acertos. Assim, mesmo quem não leva o prêmio máximo ainda pode ser contemplado.

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Por outro lado, caso não haja ganhadores na faixa principal, o valor acumula para o próximo concurso. Dessa forma, o interesse do público cresce, assim como o volume de apostas nos dias seguintes.

Números sorteados

Confira as dezenas sorteadas aqui.

Como jogar na Quina e participar dos próximos concursos

A Quina é conhecida pela simplicidade e rapidez dos sorteios. Para começar, o apostador deve escolher entre 5 e 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante. Em seguida, basta registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Quanto mais números forem marcados, maiores serão as chances de ganhar. No entanto, o valor da aposta também aumenta proporcionalmente, o que exige planejamento por parte do jogador.

Passo a passo para apostar

Primeiramente, escolher de 5 a 15 números

Em seguida, optar pela “Surpresinha” (números aleatórios), se desejar

Além disso, utilizar a “Teimosinha” para repetir o jogo em concursos futuros

Depois, registrar a aposta em casas lotéricas ou canais digitais da Caixa

Por fim, aguardar o sorteio no Espaço da Sorte

Probabilidades da Quina: entenda suas chances reais de ganhar

As chances de ganhar na Quina variam conforme a quantidade de números apostados. De modo geral, mesmo sendo uma das loterias com melhores probabilidades do país, o prêmio principal ainda exige muita sorte.

Probabilidade para aposta simples (5 números)

5 acertos (Quina): 1 em 24.040.016

4 acertos (Quadra): 1 em 64.106

3 acertos (Terno): 1 em 866

2 acertos (Duque): 1 em 36

Probabilidades com mais números marcados

6 números: 1 em 4.006.669

7 números: 1 em 1.144.763

8 números: 1 em 429.214

Portanto, esses números mostram que ampliar a aposta pode aumentar significativamente as chances. Porém, isso também representa um custo maior, o que deve ser considerado antes de jogar.

Dicas para apostar com mais estratégia e responsabilidade

Embora a Quina seja um jogo de azar, algumas práticas podem ajudar o apostador a participar de forma mais consciente. Antes de tudo, é importante manter o controle financeiro.

Recomendações importantes

Evitar sequências numéricas óbvias, pois são mais comuns

Além disso, participar de bolões para ampliar as chances

Também definir um orçamento específico para apostas

Por fim, não apostar valores acima do que pode perder

Em resumo, a disciplina é fundamental para que a experiência com jogos seja positiva.

Próximo concurso já tem prêmio estimado de R$ 2 milhões

Após o sorteio desta sexta-feira, a expectativa agora se volta para o próximo concurso da Quina, que já conta com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Com isso, o interesse dos apostadores se mantém elevado em todo o país.

Por fim, as apostas podem ser feitas até o horário limite do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto nos canais digitais oficiais da Caixa, o que facilita a participação de jogadores de diferentes regiões.