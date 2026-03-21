Resultado da Quina de hoje: veja as apostas ganhadoras
Confira para qual cidade saiu o prêmio milionário desta sexta-feira (20)
O concurso da Quina foi realizado nesta sexta-feira (20), no Espaço da Sorte, reunindo milhares de apostadores em busca do prêmio estimado em R$ 2 milhões. Além disso, o sorteio, promovido pela Caixa Econômica Federal, ocorreu com transmissão ao vivo e manteve a tradição de transparência nas loterias federais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, a expectativa girava em torno da possibilidade de um novo milionário no país. Como de costume, além da faixa principal para quem acerta cinco números, a Quina também distribui prêmios para apostas que fazem quatro, três ou até dois acertos. Assim, mesmo quem não leva o prêmio máximo ainda pode ser contemplado.
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Por outro lado, caso não haja ganhadores na faixa principal, o valor acumula para o próximo concurso. Dessa forma, o interesse do público cresce, assim como o volume de apostas nos dias seguintes.
Números sorteados
Confira as dezenas sorteadas aqui.
Como jogar na Quina e participar dos próximos concursos
A Quina é conhecida pela simplicidade e rapidez dos sorteios. Para começar, o apostador deve escolher entre 5 e 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante. Em seguida, basta registrar a aposta dentro do prazo estipulado.
Quanto mais números forem marcados, maiores serão as chances de ganhar. No entanto, o valor da aposta também aumenta proporcionalmente, o que exige planejamento por parte do jogador.
Passo a passo para apostar
- Primeiramente, escolher de 5 a 15 números
- Em seguida, optar pela “Surpresinha” (números aleatórios), se desejar
- Além disso, utilizar a “Teimosinha” para repetir o jogo em concursos futuros
- Depois, registrar a aposta em casas lotéricas ou canais digitais da Caixa
- Por fim, aguardar o sorteio no Espaço da Sorte
Probabilidades da Quina: entenda suas chances reais de ganhar
As chances de ganhar na Quina variam conforme a quantidade de números apostados. De modo geral, mesmo sendo uma das loterias com melhores probabilidades do país, o prêmio principal ainda exige muita sorte.
Probabilidade para aposta simples (5 números)
- 5 acertos (Quina): 1 em 24.040.016
- 4 acertos (Quadra): 1 em 64.106
- 3 acertos (Terno): 1 em 866
- 2 acertos (Duque): 1 em 36
Probabilidades com mais números marcados
- 6 números: 1 em 4.006.669
- 7 números: 1 em 1.144.763
- 8 números: 1 em 429.214
Portanto, esses números mostram que ampliar a aposta pode aumentar significativamente as chances. Porém, isso também representa um custo maior, o que deve ser considerado antes de jogar.
Dicas para apostar com mais estratégia e responsabilidade
Embora a Quina seja um jogo de azar, algumas práticas podem ajudar o apostador a participar de forma mais consciente. Antes de tudo, é importante manter o controle financeiro.
Recomendações importantes
- Evitar sequências numéricas óbvias, pois são mais comuns
- Além disso, participar de bolões para ampliar as chances
- Também definir um orçamento específico para apostas
- Por fim, não apostar valores acima do que pode perder
Em resumo, a disciplina é fundamental para que a experiência com jogos seja positiva.
Próximo concurso já tem prêmio estimado de R$ 2 milhões
Após o sorteio desta sexta-feira, a expectativa agora se volta para o próximo concurso da Quina, que já conta com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Com isso, o interesse dos apostadores se mantém elevado em todo o país.
Por fim, as apostas podem ser feitas até o horário limite do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto nos canais digitais oficiais da Caixa, o que facilita a participação de jogadores de diferentes regiões.
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