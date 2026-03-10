R$ 60 milhões em jogo: tudo o que você precisa saber para o sorteio da Mega-Sena

O sonho de mudar de vida e conquistar a tão esperada independência financeira ganha um novo capítulo na noite desta terça-feira (10). A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 2.982 da Mega-Sena, que está acumulado e promete pagar o impressionante prêmio de R$ 60 milhões.

Para quem busca a sorte, as seis dezenas serão reveladas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. No entanto, é importante ficar atento ao relógio: as apostas podem ser feitas apenas até as 20h, tanto nas casas lotéricas físicas quanto pelos canais digitais do banco.

Curiosidades: o que você não sabia sobre a “Queridinha do Brasil”

Muitos jogam por pura intuição, mas os números guardam histórias curiosas que atraem tanto supersticiosos quanto estatísticos:

O número “Popstar”: O número 10 é historicamente o mais sorteado na história da Mega-Sena. Além disso, dezenas como 05 e 53 também costumam aparecer com frequência nos globos.

Vigilância Total: Todos os globos de sorteio passam por testes de pesagem e equilíbrio rigorosos para garantir que nenhuma bolinha seja mais pesada que outra.

Prêmio Esquecido: Surpreendentemente, milhões de reais em prêmios “prescrevem” todos os anos. Isso ocorre porque os ganhadores não aparecem para retirar o dinheiro em até 90 dias. Esses valores são integralmente repassados ao FIES.

Como jogar e aumentar suas chances de ganhar

Se você é um apostador de primeira viagem ou quer refinar sua estratégia para este prêmio de R$ 60 milhões, entenda a mecânica do jogo:

Aposta Simples: Você escolhe 6 números entre os 60 disponíveis. O valor atual da aposta mínima é de R$ 6,00.

Você escolhe 6 números entre os 60 disponíveis. O valor atual da aposta mínima é de R$ 6,00. Apostas Múltiplas: É possível marcar até 20 números no mesmo volante. Consequentemente, o valor da aposta sobe, mas as chances matemáticas de acerto disparam: enquanto na aposta simples a chance é de 1 em 50 milhões, com 15 números ela passa a ser de 1 em 10 mil.

É possível marcar até 20 números no mesmo volante. Consequentemente, o valor da aposta sobe, mas as chances matemáticas de acerto disparam: enquanto na aposta simples a chance é de 1 em 50 milhões, com 15 números ela passa a ser de 1 em 10 mil. Surpresinha e Teimosinha: Se estiver sem inspiração, o sistema pode escolher os números para você (Surpresinha). Por outro lado, você pode repetir o mesmo jogo por vários concursos seguidos (Teimosinha).

Se estiver sem inspiração, o sistema pode escolher os números para você (Surpresinha). Por outro lado, você pode repetir o mesmo jogo por vários concursos seguidos (Teimosinha). Bolões Oficiais: Esta é a forma mais inteligente de aumentar as probabilidades. Ao participar de um bolão, você divide o custo de uma aposta com mais números com outras pessoas. Portanto, você concorre com mais chances sem precisar desembolsar grandes fortunas sozinho.

Onde conferir o resultado?

O sorteio terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e pelo YouTube. As Loterias publicam o rateio detalhado em seu site oficial logo após a oficialização dos números.

Dica de Ouro: guarde seu comprovante em um local seguro e confira cada número com atenção. Se ganhar sozinho os R$ 60 milhões e colocar na poupança, o rendimento mensal pode ultrapassar os R$ 400 mil!