Reconhecimento facial leva a mais de 700 prisões no ES

O uso do reconhecimento facial no Espírito Santo já resultou na prisão de mais de 700 pessoas com mandados em aberto. A tecnologia opera em pontos estratégicos da Grande Vitória e integra o Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

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Segundo as autoridades, o sistema identifica, em tempo real, indivíduos procurados pela Justiça que circulam em áreas monitoradas. Em seguida, as equipes policiais recebem o alerta e realizam a abordagem.

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Além disso, o reconhecimento facial no Espírito Santo amplia a agilidade das ações e aumenta a precisão das abordagens. Com isso, as forças de segurança conseguem atuar de forma mais eficiente.

De acordo com os dados oficiais, 706 pessoas foram presas com apoio da tecnologia. Entre os mandados cumpridos, destacam-se casos de pensão alimentícia, tráfico de drogas, roubo, homicídio, furto e estupro.

Reconhecimento facial amplia resultados na segurança

O reconhecimento facial no Espírito Santo tem papel relevante no cumprimento de mandados judiciais. Além disso, a ferramenta auxilia tanto em crimes patrimoniais quanto em ocorrências de maior gravidade.

Segundo o vice-governador Ricardo Ferraço, a tecnologia fortalece a atuação do Estado e contribui para a proteção da população. Ele afirmou que o investimento em inovação melhora a eficiência das forças de segurança.

Além disso, o secretário de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, destacou que o sistema amplia a capacidade de resposta das equipes. Para ele, a tecnologia representa um avanço importante no policiamento.

Enquanto isso, o governo estadual mantém investimentos em inteligência e infraestrutura. A estratégia busca tornar as ações policiais mais rápidas e baseadas em dados.

Com isso, o reconhecimento facial no Espírito Santo passa a integrar um conjunto de ferramentas voltadas à redução da criminalidade. Além disso, a iniciativa contribui para aumentar a taxa de resolução de crimes.

Por fim, as autoridades destacam que a tecnologia reforça a presença do Estado e melhora a sensação de segurança da população.