Refis Vitória 2026 oferece condições especiais de pagamento até abril
O prazo de adesão vai até agosto, mas quem se antecipar poderá obter as melhores condições.
A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) oferece aos contribuintes uma excelente oportunidade para regularizar dívidas municipais através do Refis Vitória 2026. Nesse sentido, o programa oferece condições especiais, permitindo o pagamento de débitos com descontos expressivos em juros e multas.
O prazo de adesão vai até agosto, mas quem se antecipar poderá obter as melhores condições. Assim, a primeira fase do programa, que termina em 30 de abril, oferece os maiores descontos. Portanto, quanto mais cedo o contribuinte regularizar sua situação, mais ele economiza e evita o crescimento de encargos.
Quem pode participar do Refis Vitória 2026?
Assim, este programa é destinado tanto a pessoas físicas quanto jurídicas que têm pendências erelacionadas a tributos e taxas municipais. Desse modo, o objetivo é ajudar os contribuintes a resolverem suas pendências de forma mais acessível, evitando o aumento das dívidas ao longo do tempo.
A principal vantagem do Refis Vitória 2026 está nos descontos generosos oferecidos sobre juros e multas. Isso pode resultar em uma redução significativa no valor final a ser pago, proporcionando uma forma mais tranquila de quitar ou renegociar pendências financeiras.
Como formalizar a adesão ao programa
Dessa forma, os interessados devem formalizar o pedido de adesão ou migração de parcelamento através de um requerimento, disponível no site da Prefeitura de Vitória, na Coordenação de Atendimento ao Contribuinte e no Portal do Cidadão.
Débitos que podem ser parcelados
Entre os débitos passíveis de negociação no Refis Vitória 2026, estão:
- IPTU
- ISS / ISSQN do Simples Nacional
- ITBI
- Taxas de licenças e fiscalização
- Taxas de resíduos sólidos e alvarás
- Multas administrativas e de trânsito municipais
- Multas contratuais
- Ressarcimentos ao Município
