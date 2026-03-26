Após defesa de Da Vitória, relator garante inclusão de todo ES na área da Codevasf
Companhia realiza investimentos em infraestrutura, agricultura e segurança hídrica. Evento realizado pela Câmara dos Deputados e pela Assembleia Legislativa formalizou pedido dos capixabas
A ampliação da área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para todo o Espírito Santo foi a principal pauta defendida durante a mesa redonda “Codevasf no ES: oportunidades para o desenvolvimento regional”, realizada nesta quinta-feira (26), no Plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa.
Durante o encontro, o deputado federal Da Vitória, coordenador da bancada federal capixaba e do programa Câmara Pelo Brasil, defendeu que o Projeto de Lei nº 1121/2019 seja ampliado para contemplar todos os municípios do Estado. O pedido foi acatado pelo relator do PL, deputado federal Paulo Guedes.
“O projeto já avança ao incluir cidades da bacia do Rio Doce, mas precisamos ir além. O Espírito Santo tem desafios semelhantes em todas as regiões, seja no norte, na região serrana ou no sul. Precisamos desenvolver o Estado como um todo”, afirmou Da Vitória.
O parlamentar destacou ainda que a inclusão total permitirá acelerar investimentos e garantir mais eficiência na aplicação de recursos federais. “A Codevasf é um instrumento importante para desburocratizar e levar obras, infraestrutura hídrica e apoio à produção para os municípios. A bancada capixaba apoia o projeto e vai trabalhar para que todos os municípios sejam contemplados, garantindo um desenvolvimento equilibrado para todo o Estado”, completou.
O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, entregou uma carta formalizando o pedido ao deputado relator e destacou a importância de ampliar a área de atuação da empresa para ajudar no desenvolvimento do Estado.
O vice-governador Ricardo Ferraço reforçou a defesa. “A Codevasf é uma empresa pública e tem enorme capacidade de contratar obras, máquinas e projetos de irrigação. O que o deputado Da Vitória nos traz é uma janela de oportunidade. Reiteramos o pedido para incluir todo o Espírito Santo na área de atuação da companhia. Recebemos o relator do projeto no plenário e pedimos que sejam contemplados não apenas os municípios da Sudene, mas todos, como ferramenta de desenvolvimento e prosperidade.”
O relator assegurou que vai contemplar o pedido dos capixabas. O texto final deve ser apresentado no próximo mês. “Quando se tem apenas uma parte do Estado, não há impacto produtivo suficiente, principalmente para viabilizar emendas da bancada para projetos. A Codevasf abrange ações na agricultura, no desenvolvimento regional e grandes obras de pavimentação de estradas. Quero dizer que vou atender, na plenitude, à solicitação de vocês no relatório”, garantiu Paulo Guedes.
Por fim, o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, destacou que as empresas precisam de infraestrutura para se instalarem nos estados.
O evento reuniu parlamentares, gestores públicos, representantes do setor produtivo e da sociedade civil e teve como objetivo discutir os impactos e oportunidades da ampliação da atuação da Codevasf no Espírito Santo.
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