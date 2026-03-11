Resulta do Lotofácil desta terça-feira; veja quem ganhou os R$ 2 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira (10) o sorteio do concurso 3632 da Lotofácil. O prêmio estimado para a faixa principal era de R$ 2 milhões.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Além disso, o evento seguiu o calendário regular das Loterias Caixa.

A Lotofácil está entre as modalidades mais populares do país. Isso ocorre porque o formato do jogo permite apostas simples e oferece diferentes faixas de premiação.

Além disso, o concurso desta terça-feira movimentou apostadores de várias regiões do Brasil. Afinal, prêmios milionários costumam aumentar o interesse nas apostas.

Para participar, o jogador escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Em seguida, o sistema realiza o sorteio das dezenas.

Ganha o prêmio principal quem acerta os 15 números sorteados. Entretanto, a Lotofácil também distribui prêmios para apostas que acertam 11, 12, 13 ou 14 dezenas.

Por isso, muitos jogadores consideram essa modalidade mais acessível em comparação com outras loterias. Além disso, as várias faixas de premiação ampliam as possibilidades de ganhar algum valor.

Enquanto isso, o sorteio ocorre de forma pública no Espaço da Sorte. O local recebe os eventos das Loterias Caixa e garante transparência no processo de extração das dezenas.

Logo após o encerramento do sorteio, a Caixa divulga os resultados oficiais. Dessa forma, os apostadores conseguem conferir rapidamente os números sorteados.

O concurso 3632, portanto, marcou mais um sorteio da Lotofácil no calendário das loterias. Enquanto isso, muitos jogadores já acompanham os próximos concursos da modalidade.