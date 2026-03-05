Lotofácil hoje: veja quem faturou os R$ 10 milhões

O sorteio da Lotofácil, realizado na noite desta quarta-feira (4), correspondeu ao concurso 3627 e movimentou apostadores em todo o país. A extração aconteceu a partir das 20h, no horário de Brasília. Além disso, o prêmio estimado chegou a R$ 10 milhões, valor elevado após o acúmulo registrado no concurso anterior.

A Caixa Econômica Federal conduziu o sorteio e divulgou as informações oficiais logo após o encerramento do evento. Como ocorre tradicionalmente, milhares de jogadores acompanharam a transmissão ao vivo pelos canais oficiais. Dessa forma, o público manteve a expectativa pela possibilidade de conquistar o prêmio principal.

Dezenas sorteadas — Concurso 3627

Além da expectativa em torno do resultado, o concurso 3627 também chamou atenção pelo alto volume de apostas. Isso ocorreu, sobretudo, por causa do valor acumulado. Assim, a Lotofácil segue como uma das modalidades mais populares das loterias federais. Esse destaque se explica, principalmente, pelo número maior de chances de premiação em comparação a outros jogos.

Resultado do concurso anterior

No concurso 3626, realizado na terça-feira (3), nenhuma aposta acertou as 15 dezenas. Por esse motivo, o prêmio acumulou para o sorteio desta quarta-feira. Na ocasião, os números sorteados foram:

01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 25.

Premiação do concurso 3626

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, outras apostas foram contempladas.

15 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 14 acertos: 330 apostas premiadas, com R$ 1.861,23 cada

Esses resultados, portanto, reforçaram a expectativa em torno do concurso seguinte. Com isso, o prêmio passou a atrair ainda mais apostadores. Segundo dados das Loterias Caixa, a Lotofácil mantém grande adesão justamente por permitir apostas simples e, ao mesmo tempo, distribuir prêmios em diversas faixas.

Após a realização do sorteio do concurso 3627, os apostadores podem conferir o resultado completo. As informações incluem a divisão detalhada dos prêmios por faixa de acertos. Para isso, basta acessar o site oficial das Loterias Caixa, o aplicativo Loterias CAIXA ou procurar uma casa lotérica.

Por fim, a orientação é que os jogadores guardem o comprovante da aposta. Além disso, é importante conferir atentamente os números sorteados e observar os prazos definidos para o resgate dos prêmios.