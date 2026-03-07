Resultado da Lotofácil desta sexta (6); veja as dezenas
Sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e prêmio principal vai para quem acertar as 15 dezenas.
A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta sexta-feira (6), mais um sorteio da Lotofácil. O concurso atrai milhares de apostadores em todo o país, principalmente porque a modalidade oferece chances de premiação maiores em comparação com outras loterias.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além disso, a Caixa transmitiu o evento ao vivo pelos canais oficiais na internet. Dessa forma, os apostadores puderam acompanhar a divulgação das dezenas em tempo real.
Leia também: Sem ganhador, Quina acumula e aumenta prêmio; como jogar
As dezenas sorteadas foram: (confira aqui).
Agora, os jogadores devem conferir seus bilhetes com atenção. Quem acertar as 15 dezenas leva o prêmio principal. No entanto, a Lotofácil também distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números. Assim, a modalidade amplia as chances de ganhar.
Caso nenhum apostador acerte todas as dezenas, o prêmio acumula automaticamente para o próximo concurso. Por isso, valores maiores costumam atrair ainda mais apostas em todo o Brasil.
Como funciona a Lotofácil
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. No jogo, o apostador escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
A aposta mínima permite marcar 15 números. Nesse caso, a probabilidade de acertar todas as dezenas é de uma em 3.268.760. No entanto, quem escolhe mais números aumenta as chances de vitória. Por outro lado, o valor da aposta também cresce.
Além disso, o jogador pode utilizar recursos oferecidos pela própria loteria. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
Onde apostar e como receber o prêmio
Os interessados podem registrar apostas até as 19h do dia do sorteio. Além disso, é possível jogar em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.
Caso o apostador seja premiado, ele deve resgatar o valor em até 90 dias após o sorteio. Prêmios menores podem ser retirados nas próprias lotéricas. Já valores maiores devem ser pagos diretamente nas agências da Caixa.
Por fim, a Caixa recomenda que os apostadores confiram os resultados apenas em canais oficiais. Além disso, a instituição orienta que os jogadores façam suas apostas com responsabilidade, considerando sempre as probabilidades reais de ganho.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726