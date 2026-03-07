Resultado da Lotofácil desta sexta (6); veja as dezenas

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta sexta-feira (6), mais um sorteio da Lotofácil. O concurso atrai milhares de apostadores em todo o país, principalmente porque a modalidade oferece chances de premiação maiores em comparação com outras loterias.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além disso, a Caixa transmitiu o evento ao vivo pelos canais oficiais na internet. Dessa forma, os apostadores puderam acompanhar a divulgação das dezenas em tempo real.

Leia também: Sem ganhador, Quina acumula e aumenta prêmio; como jogar

As dezenas sorteadas foram: (confira aqui).

Agora, os jogadores devem conferir seus bilhetes com atenção. Quem acertar as 15 dezenas leva o prêmio principal. No entanto, a Lotofácil também distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números. Assim, a modalidade amplia as chances de ganhar.

Caso nenhum apostador acerte todas as dezenas, o prêmio acumula automaticamente para o próximo concurso. Por isso, valores maiores costumam atrair ainda mais apostas em todo o Brasil.

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. No jogo, o apostador escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

A aposta mínima permite marcar 15 números. Nesse caso, a probabilidade de acertar todas as dezenas é de uma em 3.268.760. No entanto, quem escolhe mais números aumenta as chances de vitória. Por outro lado, o valor da aposta também cresce.

Além disso, o jogador pode utilizar recursos oferecidos pela própria loteria. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Onde apostar e como receber o prêmio

Os interessados podem registrar apostas até as 19h do dia do sorteio. Além disso, é possível jogar em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.

Caso o apostador seja premiado, ele deve resgatar o valor em até 90 dias após o sorteio. Prêmios menores podem ser retirados nas próprias lotéricas. Já valores maiores devem ser pagos diretamente nas agências da Caixa.

Por fim, a Caixa recomenda que os apostadores confiram os resultados apenas em canais oficiais. Além disso, a instituição orienta que os jogadores façam suas apostas com responsabilidade, considerando sempre as probabilidades reais de ganho.