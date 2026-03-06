Sem ganhador, Quina acumula e aumenta prêmio; como jogar

A Quina acumulada voltou a movimentar os apostadores em todo o país. O sorteio mais recente ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). No entanto, nenhuma aposta acertou as cinco dezenas sorteadas.

Como resultado, o prêmio principal acumulou novamente. Agora, a estimativa para o próximo concurso, marcado para 6 de março de 2026, chega a R$ 13,5 milhões.

O valor chama a atenção de quem acompanha os concursos da loteria. Afinal, a Quina se destaca entre os jogos mais populares das Loterias Caixa. Além disso, o prêmio milionário costuma aumentar o número de apostas em todo o Brasil.

Como funciona a Quina

A Quina oferece uma dinâmica simples para quem deseja participar. O apostador precisa escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante de apostas.

Quem acerta cinco números conquista o prêmio principal. Entretanto, o jogo também premia outras combinações. Apostadores que acertam dois, três ou quatro números também recebem valores proporcionais.

Dessa forma, o sistema amplia as possibilidades de premiação. Assim, muitos jogadores participam regularmente dos concursos.

Recursos que facilitam a aposta

Para tornar o jogo mais prático, a loteria oferece algumas opções automáticas. Uma delas é a Surpresinha, modalidade em que o próprio sistema seleciona os números da aposta.

Outra alternativa é a Teimosinha. Nesse formato, o jogador participa de vários concursos com a mesma combinação de números. O apostador pode concorrer por 3, 6, 12, 18 ou até 24 sorteios consecutivos. Assim, quem prefere manter o mesmo jogo evita preencher novos volantes a cada concurso.

Valor da aposta

A aposta mínima da Quina custa R$ 3,00. Nesse caso, o jogador marca cinco números no volante.

Entretanto, o participante pode selecionar mais dezenas. Quanto maior o número de escolhas, maior será o valor da aposta. Por outro lado, as chances de acerto também aumentam. Por isso, muitos apostadores optam por registrar jogos com mais números.

Bolão amplia chances de ganhar

Outra alternativa bastante procurada é o Bolão da Quina. Nesse modelo, várias pessoas participam da mesma aposta e dividem o valor investido.

Caso o jogo seja premiado, o grupo também divide o prêmio conforme as cotas adquiridas. Os bolões da Quina têm valor mínimo de R$ 15,00, enquanto cada cota pode custar a partir de R$ 4,00. O grupo pode reunir entre duas e cinquenta cotas.

Além disso, cada bolão pode incluir até dez apostas diferentes, desde que todas tenham a mesma quantidade de números.

Os jogadores podem adquirir cotas diretamente nas casas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa. No entanto, pode haver cobrança de tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.

Prazo para participar

Quem deseja apostar precisa ficar atento aos horários. As vendas de bolões digitais encerram às 19h30 nos dias de sorteio.

Com o prêmio acumulado em R$ 13,5 milhões, a expectativa cresce entre os apostadores. Afinal, o próximo concurso da Quina pode transformar um novo jogador em milionário.