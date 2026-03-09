Rihanna sofre atentado na Califórnia

Uma mulher foi presa no último domingo (8) após disparar vários tiros em direção à casa da cantora Rihanna, na Califórnia, nos Estados Unidos. O portal americano TMZ, especializado em celebridades, divulgou a informação.

De acordo com a publicação, Rihanna estava na residência no momento do incidente. No entanto, a artista não sofreu ferimentos.

Segundo o portal, a suspeita tem aproximadamente 30 anos. Logo após o ocorrido, policiais prenderam a mulher.

Ainda conforme as informações divulgadas, a suspeita dirigiu até a região próxima à propriedade da cantora. Em seguida, ela disparou tiros em direção à residência em Beverly Hills, em Los Angeles.

Até o momento, as autoridades não explicaram o que teria motivado o incidente. Além disso, ainda não confirmaram se o marido da cantora, o rapper A$AP Rocky, e os filhos do casal estavam na casa naquele momento.

Até a publicação da informação, os representantes de Rihanna ainda não comentaram o caso.