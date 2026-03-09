Rihanna sofre atentado na Califórnia
Cantora estava na residência no momento dos disparos, mas não sofreu ferimentos.
Uma mulher foi presa no último domingo (8) após disparar vários tiros em direção à casa da cantora Rihanna, na Califórnia, nos Estados Unidos. O portal americano TMZ, especializado em celebridades, divulgou a informação.
De acordo com a publicação, Rihanna estava na residência no momento do incidente. No entanto, a artista não sofreu ferimentos.
Segundo o portal, a suspeita tem aproximadamente 30 anos. Logo após o ocorrido, policiais prenderam a mulher.
Ainda conforme as informações divulgadas, a suspeita dirigiu até a região próxima à propriedade da cantora. Em seguida, ela disparou tiros em direção à residência em Beverly Hills, em Los Angeles.
Até o momento, as autoridades não explicaram o que teria motivado o incidente. Além disso, ainda não confirmaram se o marido da cantora, o rapper A$AP Rocky, e os filhos do casal estavam na casa naquele momento.
Até a publicação da informação, os representantes de Rihanna ainda não comentaram o caso.
