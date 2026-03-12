Rodeio do Trabalhador de Alegre anuncia mais uma atração; veja

A cantora Maíza Lima é mais uma grande atração confirmada para o 3º Rodeio do Trabalhador. A artista, que possui uma voz marcante e presença de palco, vem ampliando sua agenda de apresentações e conquistando espaço em eventos realizados em diferentes estados.

Ao longo de sua trajetória recente, a cantora tem participado de apresentações em cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dessa forma, a artista tem levado seu repertório para diversos públicos e consolidado presença em eventos regionais.

Em Alegre, a participação de Maíza Lima integra a programação do 3º Rodeio do Trabalhador, evento que reunirá atrações musicais e atividades voltadas ao público durante vários dias de programação. Além disso, o rodeio acontecerá entre 30 de abril e 3 de maio de 2026, reunindo moradores da cidade e visitantes da região.

A presença da cantora reforça a programação musical do evento. Durante o show, a artista apresentará um repertório que inclui músicas já conhecidas pelo público. Assim, a apresentação integra a agenda de shows programados para o rodeio.

Além da confirmação da cantora, a organização do evento também definiu o período de realização da festa. A programação ocorrerá durante quatro dias consecutivos, com atividades previstas para o público que participa da celebração tradicional.

Entrada gratuita

O 3º Rodeio do Trabalhador de Alegre terá entrada gratuita em todos os dias, o que permite a participação da população e de visitantes interessados em acompanhar as atrações programadas. Dessa forma, o evento amplia o acesso do público às atividades previstas para o rodeio.

Portanto, a realização do rodeio entre o final de abril e o início de maio marca mais uma edição do evento no município. Além disso, a confirmação da cantora Maíza Lima integra a programação musical do 3º Rodeio do Trabalhador, que ocorrerá em Alegre com entrada gratuita para o público.