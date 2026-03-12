Vitória amplia consultas e próteses dentárias pelo SUS

A Prefeitura de Vitória ampliou a oferta de atendimentos para próteses dentárias na rede municipal de saúde. Assim, a medida foi formalizada nesta quarta-feira (11), quando o município assinou um contrato que reforça os serviços de reabilitação oral oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desse modo, com a iniciativa, a capital passa a disponibilizar 34.272 consultas odontológicas por ano destinadas à confecção de próteses.

Além disso, o novo contrato prevê a produção anual de 4.032 próteses totais e 2.880 próteses parciais removíveis. Dessa forma, o município amplia significativamente o acesso da população ao tratamento odontológico especializado. Nesse sentido, o investimento total previsto para a ampliação do serviço chega a R$ 3.530.361,60.

Atualmente, a rede municipal oferece 4.840 consultas odontológicas anuais realizadas por profissionais protesistas do próprio sistema público. Também são confeccionadas 616 próteses totais e 325 próteses parciais removíveis por ano. Com o novo contrato, entretanto, a capacidade de atendimento cresce de forma expressiva.

Nesse cenário, o número de consultas odontológicas terá aumento de 608%. Ao mesmo tempo, a oferta de próteses totais crescerá 554,5%. Já a produção de próteses parciais removíveis terá expansão de 718%. Portanto, a iniciativa fortalece a assistência odontológica e amplia o acesso da população aos serviços de reabilitação oral.

Rede de saúde bucal

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória mantém uma rede estruturada de atendimento odontológico pelo SUS. Atualmente, o serviço está presente nas 29 Unidades Básicas de Saúde da capital. Além disso, os atendimentos também ocorrem no Centro Municipal de Especialidades, nas duas unidades de Pronto Atendimento e no Centro de Referência em IST/AIDS.

Ao todo, a rede conta com 245 profissionais e 92 consultórios odontológicos. Esses espaços oferecem diversos serviços voltados à saúde bucal da população. Entre eles estão ações coletivas de promoção da saúde, atendimentos de urgência e procedimentos de clínica odontológica básica.

Além disso, os pacientes têm acesso a atendimento domiciliar, pré-natal odontológico e acolhimento especializado. O serviço também realiza diagnóstico oral, radiografias odontológicas periapicais e atendimentos especializados nas áreas de cirurgia, endodontia e periodontia.

A rede municipal também oferece diagnóstico de lesões na boca, incluindo biópsias, atendimento a pacientes com necessidades especiais e ortodontia interceptativa voltada para crianças entre 3 e 7 anos. Além disso, o município disponibiliza implantodontia para produção de overdentures em pacientes que necessitam de prótese total.

Como acessar o atendimento

Para acessar o atendimento odontológico, o cidadão deve procurar a Unidade Básica de Saúde responsável pelo bairro onde reside. Além disso, o agendamento pode ser realizado de forma on-line, pelo site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória On Line.

Quando o paciente precisa de atendimento especializado, as próprias equipes das unidades de saúde fazem o encaminhamento para o serviço de referência. Dessa maneira, o sistema organiza o fluxo de atendimento e garante a continuidade do tratamento.

Nos casos de urgência odontológica, entretanto, o atendimento ocorre de forma imediata. Situações como dores intensas, hemorragias, traumatismos ou abscessos podem ser atendidas tanto nas Unidades Básicas de Saúde com serviço odontológico quanto nos Pronto Atendimentos 24 horas da Praia do Suá e de São Pedro. Nesses casos, não é necessário realizar agendamento prévio.