Saiba qual loteria pode pagar R$ 10 milhões nesta segunda e como jogar

A Lotomania volta a movimentar as apostas em todo o país com a estimativa de prêmio de R$ 10 milhões para o próximo concurso, que acontece nesta segunda-feira (30).

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O valor atrativo costuma impulsionar a procura nas casas lotéricas e também nas apostas online, principalmente entre jogadores que buscam mudar de vida com um único bilhete.

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Diferente de outras loterias, na Lotomania o apostador escolhe 50 números entre 00 e 99, e ganha prêmio máximo quem acerta os 20 números sorteados. Apesar da premiação milionária, a probabilidade de acertar os 20 números é de 1 em 11.372.635. Ainda assim, há premiações para outras faixas, incluindo quem acerta 19, 18, 17, 16 ou até mesmo nenhum número.

As apostas podem ser até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais oficiais. O sorteio acontece a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa.

Com prêmio e expectativa crescente, a Lotomania reforça o clima de esperança entre os apostadores, que enxergam na sorte uma oportunidade de conquistar estabilidade.