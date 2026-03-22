Secult libera resultados preliminares dos editais Funcultura e PNAB

A Secretaria da Cultura (Secult) apresentou a relação das inscrições validadas para os Editais da Cultura 2025. A listagem contempla projetos submetidos ao Fundo de Cultura do Espírito Santo (Funcultura) e à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

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Os interessados devem acessar o portal oficial do órgão para verificar o status de cada proposta. As listas estão organizadas por abas específicas, correspondentes a cada edital disponível no site da instituição. Desse modo, a triagem seguiu os critérios de participação estabelecidos nos regulamentos vigentes.

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Caso o proponente identifique sua desclassificação, ele pode contestar o resultado imediatamente. Assim, para isso, o candidato deve interpor um recurso administrativo seguindo os prazos e diretrizes de cada edital. O envio deve ocorrer exclusivamente pela plataforma digital E-Docs, através do Setor de Protocolo da Secult.

Após o encerramento da fase recursal, a equipe técnica analisará as justificativas e publicará a relação final dos inscritos. Portanto, a transparência no processo garante a continuidade das etapas de seleção dos projetos culturais capixabas.