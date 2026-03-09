Semana começa com mudança no tempo no Espírito Santo

A previsão do tempo no Espírito Santo indica mudanças nas condições climáticas ao longo desta segunda-feira. Segundo os meteorologistas, o dia começa com tempo aberto em todas as regiões do estado.

Durante a manhã, o céu apresenta poucas nuvens e predomínio de sol. No entanto, a situação começa a mudar a partir da tarde em algumas áreas capixabas.

Nesse período, pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas devem atingir trechos das regiões Sul e Serrana. Além disso, as instabilidades também podem ocorrer em áreas do sul e do oeste da região Noroeste.

De acordo com a previsão, as áreas próximas ao Caparaó apresentam maior probabilidade de registrar chuva e descargas elétricas durante a tarde.

Posteriormente, ao longo da noite, as trovoadas podem avançar em direção ao litoral sul e também alcançar a região da Grande Vitória.

Enquanto isso, as demais áreas do estado devem permanecer com tempo estável e sem previsão de chuva.

Ainda segundo a previsão do tempo no Espírito Santo, as temperaturas mínimas tendem a apresentar leve elevação em comparação com dias anteriores. Além disso, os ventos devem soprar com fraca intensidade na maior parte do estado.

Previsão do tempo no Espírito Santo indica variação entre regiões

A previsão do tempo no Espírito Santo aponta diferenças nas condições climáticas entre as regiões capixabas ao longo do dia.

Na região da Grande Vitória, o céu permanece com poucas nuvens durante a maior parte da tarde. No entanto, à noite, há aumento da nebulosidade e possibilidade de trovoadas.

Na capital, Vitória, a temperatura mínima prevista é de 23 °C. Já a máxima pode alcançar os 33 °C.

Na Região Sul, o dia começa com poucas nuvens. Contudo, a partir da tarde, pancadas de chuva com trovoadas devem atingir diferentes municípios.

Durante a noite, essas instabilidades podem avançar em direção ao litoral sul. Nas áreas menos elevadas da região, as temperaturas variam entre 21 °C e 32 °C.

Nas áreas mais altas, os termômetros devem registrar mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, o cenário climático segue padrão semelhante. A manhã apresenta poucas nuvens, enquanto a tarde pode registrar pancadas de chuva nas áreas próximas ao Caparaó.

Posteriormente, durante a noite, as instabilidades podem avançar para outras áreas da região.

Nas áreas menos elevadas da Região Serrana, a temperatura mínima prevista é de 20 °C e a máxima pode atingir 30 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros variam entre 17 °C e 29 °C.

Por outro lado, a Região Norte deve registrar tempo estável durante todo o dia. Nessa área, não há previsão de chuva.

As temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C.

Na Região Noroeste, o dia começa com poucas nuvens. Contudo, a partir da tarde, pancadas de chuva podem ocorrer nos trechos sul e oeste da região.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 22 °C e 34 °C.

Já nos municípios de Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima prevista é de 20 °C e a máxima pode chegar a 31 °C.

Por fim, na Região Nordeste do estado, a previsão do tempo no Espírito Santo indica céu com poucas nuvens e ausência de chuva ao longo do dia.

Nessa região, os termômetros devem variar entre 23 °C e 34 °C.