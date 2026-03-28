Seminário fortalece protagonismo feminino no mercado capixaba

A conselheira e Head do LIDE Mulher ES, Ana Paula França, participou da abertura do Seminário Mulheres, realizado nesta quinta-feira (26), na Galeria Matias Brotas, em Vitória. O evento marcou a chegada do LIDE Mulher ao Espírito Santo e reuniu mais de 50 empresárias e gestoras. Assim, a iniciativa colocou em pauta a ocupação de espaços de poder e o fortalecimento da liderança feminina no ambiente corporativo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A presidente da OAB-ES, Érica Neves, e a CEO do Base27, Michele Janovik, integraram o primeiro painel. Com mediação de Ana Paula França, o debate abordou decisões estratégicas e os impactos da liderança no presente e no futuro. Além disso, o encontro destacou a atuação em ambientes de inovação e gestão.

Leia também: Mulheres dominam setor de serviços no Espírito Santo

A presidente do Conselho de Administração e vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, participou do segundo painel. Ao lado da sócia-fundadora da Galeria Matias Brotas, Lara Brotas, e da sócia da Mattar Villela Advogados, Luciana Mattar Villela, o grupo discutiu trajetórias profissionais e influência no meio corporativo. Dessa forma, o debate apresentou experiências ligadas à construção de carreiras e mudanças organizacionais.

A juíza e coordenadora do Núcleo de Cooperação Judiciária, Brunella Faustini Baglioli, representou a presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Durante sua participação, ela destacou o papel institucional na promoção da equidade e reforçou a importância da segurança e do respeito no acesso das mulheres aos espaços de poder.

O empresário e presidente do LIDE ES, Thiago Santos, destacou a atuação do grupo no estado. O ecossistema reúne lideranças empresariais e desenvolve pautas estratégicas em diversas áreas. Além disso, o lançamento do LIDE Mulher amplia a atuação com foco na liderança feminina.

LIDE-ES

O Seminário Mulheres integrou a programação anual do LIDE ES. Dessa forma, a iniciativa reforça a conexão entre setores público e privado. Ao mesmo tempo, amplia o debate sobre equidade e participação feminina no mercado.

Além disso, o grupo prevê, para 2026, a realização de encontros de negócios, fóruns e eventos voltados à vertical Mulher. Assim, a proposta busca fortalecer conexões e impulsionar iniciativas ligadas ao desenvolvimento econômico e à participação feminina.