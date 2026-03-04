Senai abre vagas gratuitas para curso em tecnologia para mulheres
A iniciativa faz parte do programa Mulheres na Indústria, lançado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES).
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (SENAI ES) abriu 1.500 vagas gratuitas para mulheres interessadas em qualificação nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Inteligência Artificial (IA).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, a iniciativa faz parte do programa Mulheres na Indústria, lançado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES). As inscrições começam nesta quarta-feira (5) e seguem abertas até 5 de junho.
Leia também: Cachoeiro comemora o Dia da Mulher com programação gratuita
O projeto
O projeto busca ampliar a presença feminina no setor tecnológico. Ao todo, o programa disponibiliza mais de dez cursos voltados à formação profissional, todos gratuitos e voltados à capacitação de mulheres que desejam ingressar ou se atualizar no mercado de trabalho.
Gerente executiva de Educação do SENAI ES, Tatiane Puiati destaca que a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a equidade de gênero e com a formação profissional.
“Março é um período simbólico para reforçar o compromisso com a equidade de gênero. Entretanto, essa pauta faz parte do trabalho permanente do SENAI ES. Quando ampliamos o acesso das mulheres à qualificação profissional, criamos oportunidades concretas para que elas ocupem espaços estratégicos no setor produtivo”, afirma.
Cursos online facilitam acesso
O programa funciona totalmente na modalidade Educação a Distância (EaD). Dessa forma, as participantes podem acessar os conteúdos online e iniciar os estudos logo após a inscrição.
Além disso, o formato digital facilita o acesso para mulheres que vivem em diferentes cidades ou que precisam conciliar estudo, trabalho e outras responsabilidades. Após realizar o cadastro, a participante recebe os dados de acesso à plataforma em poucos minutos e já pode iniciar as aulas.
Podem participar mulheres a partir de 16 anos. O programa atende estudantes do ensino médio, técnico ou superior, além de profissionais em transição de carreira ou que desejam atualização nas áreas de tecnologia.
Outro ponto importante é que não é necessário possuir conhecimento prévio. O SENAI ES oferece cursos introdutórios e também formações de aperfeiçoamento.
Desafio da inclusão feminina na tecnologia
Apesar do crescimento do setor tecnológico, a participação feminina ainda permanece reduzida. Nesse contexto, iniciativas de capacitação ajudam a ampliar a presença de mulheres em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico.
Dados do Censo da Educação Superior mostram que as mulheres representam 57,5% das matrículas no ensino superior no Brasil. Entretanto, elas ainda são minoria nos cursos relacionados às áreas STEM, especialmente nos campos de computação e tecnologia da informação.
Além disso, relatórios recentes também indicam desigualdade salarial significativa. Segundo o 3º Relatório de Transparência Salarial e Igualdade, com base na RAIS de 2025, as mulheres recebem, em média, 20,9% a menos que os homens no país.
A diferença torna-se ainda maior quando se analisam recortes raciais. Mulheres negras recebem, em média, 30,6% menos que mulheres não negras.
No Espírito Santo, a disparidade salarial também se destaca. O 2º Relatório de Transparência Salarial de 2024 aponta que as mulheres recebem 29,25% menos que os homens no Estado.
Programas ampliam oportunidades
Diante desse cenário, a FINDES tem ampliado iniciativas de inclusão profissional feminina desde 2020. Entre os projetos já desenvolvidos estão programas como Senai Tech pras Manas, Mulheres Eletricistas e Mulheres Soldadoras.
Agora, em sua segunda edição, o programa Mulheres na Indústria amplia o foco na área de tecnologia, considerada uma das mais promissoras do mercado.
Como se inscrever
As inscrições podem ser feitas diretamente pela internet. As interessadas devem acessar o site do programa e preencher o formulário de participação.
O prazo segue aberto até 5 de junho de 2026. Para participar, é necessário ter acesso à internet para acompanhar as aulas na plataforma digital.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726