Senai abre vagas gratuitas para curso em tecnologia para mulheres

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (SENAI ES) abriu 1.500 vagas gratuitas para mulheres interessadas em qualificação nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Inteligência Artificial (IA).

Nesse sentido, a iniciativa faz parte do programa Mulheres na Indústria, lançado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES). As inscrições começam nesta quarta-feira (5) e seguem abertas até 5 de junho.

O projeto

O projeto busca ampliar a presença feminina no setor tecnológico. Ao todo, o programa disponibiliza mais de dez cursos voltados à formação profissional, todos gratuitos e voltados à capacitação de mulheres que desejam ingressar ou se atualizar no mercado de trabalho.

Gerente executiva de Educação do SENAI ES, Tatiane Puiati destaca que a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a equidade de gênero e com a formação profissional.

“Março é um período simbólico para reforçar o compromisso com a equidade de gênero. Entretanto, essa pauta faz parte do trabalho permanente do SENAI ES. Quando ampliamos o acesso das mulheres à qualificação profissional, criamos oportunidades concretas para que elas ocupem espaços estratégicos no setor produtivo”, afirma.

Cursos online facilitam acesso

O programa funciona totalmente na modalidade Educação a Distância (EaD). Dessa forma, as participantes podem acessar os conteúdos online e iniciar os estudos logo após a inscrição.

Além disso, o formato digital facilita o acesso para mulheres que vivem em diferentes cidades ou que precisam conciliar estudo, trabalho e outras responsabilidades. Após realizar o cadastro, a participante recebe os dados de acesso à plataforma em poucos minutos e já pode iniciar as aulas.

Podem participar mulheres a partir de 16 anos. O programa atende estudantes do ensino médio, técnico ou superior, além de profissionais em transição de carreira ou que desejam atualização nas áreas de tecnologia.

Outro ponto importante é que não é necessário possuir conhecimento prévio. O SENAI ES oferece cursos introdutórios e também formações de aperfeiçoamento.

Desafio da inclusão feminina na tecnologia

Apesar do crescimento do setor tecnológico, a participação feminina ainda permanece reduzida. Nesse contexto, iniciativas de capacitação ajudam a ampliar a presença de mulheres em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico.

Dados do Censo da Educação Superior mostram que as mulheres representam 57,5% das matrículas no ensino superior no Brasil. Entretanto, elas ainda são minoria nos cursos relacionados às áreas STEM, especialmente nos campos de computação e tecnologia da informação.

Além disso, relatórios recentes também indicam desigualdade salarial significativa. Segundo o 3º Relatório de Transparência Salarial e Igualdade, com base na RAIS de 2025, as mulheres recebem, em média, 20,9% a menos que os homens no país.

A diferença torna-se ainda maior quando se analisam recortes raciais. Mulheres negras recebem, em média, 30,6% menos que mulheres não negras.

No Espírito Santo, a disparidade salarial também se destaca. O 2º Relatório de Transparência Salarial de 2024 aponta que as mulheres recebem 29,25% menos que os homens no Estado.

Programas ampliam oportunidades

Diante desse cenário, a FINDES tem ampliado iniciativas de inclusão profissional feminina desde 2020. Entre os projetos já desenvolvidos estão programas como Senai Tech pras Manas, Mulheres Eletricistas e Mulheres Soldadoras.

Agora, em sua segunda edição, o programa Mulheres na Indústria amplia o foco na área de tecnologia, considerada uma das mais promissoras do mercado.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas diretamente pela internet. As interessadas devem acessar o site do programa e preencher o formulário de participação.

O prazo segue aberto até 5 de junho de 2026. Para participar, é necessário ter acesso à internet para acompanhar as aulas na plataforma digital.