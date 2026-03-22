Sine de Marataízes recebe recrutamento para Auxiliar Industrial

O mercado de trabalho em Marataízes ganha um novo fôlego nesta semana. A empresa Uniaves realiza, na próxima segunda-feira (23), um processo seletivo para o preenchimento de vagas imediatas no cargo de Auxiliar Industrial. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Marataízes para fomentar a geração de renda na região.

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Detalhes do processo seletivo

O recrutamento ocorre presencialmente no SINE de Marataízes, localizado na avenida Rubens Rangel, nº 148, no bairro Cidade Nova. Os candidatos devem comparecer ao local pontualmente às 9h. É fundamental que os interessados levem seus documentos pessoais para participar da triagem.

Benefícios e diferenciais

Além da contratação imediata, a empresa oferece um pacote de benefícios atrativo para os novos colaboradores. Nesse sentido, os selecionados terão direito a:

Plano de saúde e transporte;

Auxílio alimentação;

Prêmio por produtividade e outras vantagens.

Oportunidade local

A ação representa uma excelente chance para quem busca entrar no mercado de trabalho ou deseja uma nova colocação profissional. Assim, por meio dessa parceria com o SINE, a Uniaves busca agilizar a ocupação das funções industriais. Portanto, os moradores que atendem ao perfil devem aproveitar a oportunidade para entregar o currículo diretamente aos recrutadores.

Para obter mais informações, a empresa disponibiliza o contato telefônico (31) 99663-9957.