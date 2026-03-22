Bolsas de até R$ 2 mil: MPF abre seleção para graduação e pós-graduação

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) encerra as inscrições para o seu primeiro processo seletivo de 2026 no próximo domingo (22). A instituição busca talentos de nível superior e pós-graduação para compor seu quadro de estagiários.

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Atualmente, o certame contempla estudantes das áreas de Direito, Administração, Jornalismo, Engenharia Civil e Educação Física. Além disso, o órgão oferece oportunidades específicas para quem cursa pós-graduação em Direito.

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Requisitos e procedimentos

Para participar, o aluno deve manter vínculo com uma das instituições de ensino conveniadas. Conforme as regras do edital, o candidato precisa ter concluído o primeiro ano ou o segundo semestre em cursos longos. Já para graduações de menor duração, a exigência cai para o primeiro semestre finalizado.

Inicialmente, o interessado deve realizar a pré-inscrição online até as 23h40 do prazo final. Logo após esse passo, o sistema exige o envio da documentação digitalizada para validar a participação. Portanto, a agilidade no upload dos arquivos é fundamental para garantir a candidatura.

Inclusão e diversidade

O MPF/ES reforça seu compromisso com a diversidade ao reservar percentuais específicos das vagas remanescentes. Nesse sentido, o edital destina 10% das oportunidades para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros. Adicionalmente, o órgão assegura 10% das vagas para minorias étnico-raciais, incluindo indígenas e comunidades tradicionais.

Cronograma de avaliações

Todos os inscritos enfrentarão uma prova objetiva online no dia 12 de abril de 2026. Para acessar o exame, o estudante utilizará as credenciais da plataforma GOV.BR. Entretanto, a organização exige que o candidato realize um teste de acesso ao ambiente virtual com 72 horas de antecedência.

Posteriormente, os aprovados na área de Direito passarão por uma segunda etapa. Essa fase consiste em uma prova discursiva presencial, agendada para o dia 05 de maio de 2026.

Benefícios e remuneração

A jornada de trabalho padrão compreende 20 horas semanais. Contudo, o órgão pode estender a carga horária para 30 horas, conforme a demanda institucional. Em termos financeiros, o estagiário de graduação recebe uma bolsa de R$ 1.027,82, enquanto o de pós-graduação recebe R$ 2.055,65.

Além do valor mensal, os selecionados contam com auxílio-transporte diário de R$ 11,58 para atividades presenciais. O pacote de benefícios inclui ainda seguro contra acidentes e a flexibilidade do formato híbrido. Por fim, o processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.