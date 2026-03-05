Sorteio da Quina: confira as dezenas sorteadas nesta quarta

O sorteio da Quina desta quarta-feira (4) corresponde ao concurso 6967 e acontece a partir das 20h, no horário de Brasília. O prêmio principal chega a R$ 27 milhões, após o acúmulo do concurso anterior.

Confira as dezenas

A Caixa Econômica Federal transmitiu o sorteio ao vivo em seus canais oficiais. O resultado completo já pode ser consultado aqui.

Como apostar na Quina

As apostas seguem abertas até as 19h. O jogador pode registrar o jogo em casas lotéricas, no site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA.

Concurso anterior

No concurso 6966, realizado na terça-feira (3), ninguém acertou as cinco dezenas. Os números sorteados foram: 04 – 15 – 28 – 35 – 55. Por isso, o prêmio acumulou para o sorteio desta noite.