Sorteio da Quina: confira as dezenas sorteadas nesta quarta
O prêmio principal está estimado em R$ 27 milhões, após o acúmulo registrado no concurso anterior.
O sorteio da Quina desta quarta-feira (4) corresponde ao concurso 6967 e acontece a partir das 20h, no horário de Brasília. O prêmio principal chega a R$ 27 milhões, após o acúmulo do concurso anterior.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Confira as dezenas
A Caixa Econômica Federal transmitiu o sorteio ao vivo em seus canais oficiais. O resultado completo já pode ser consultado aqui.
Como apostar na Quina
As apostas seguem abertas até as 19h. O jogador pode registrar o jogo em casas lotéricas, no site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA.
Concurso anterior
No concurso 6966, realizado na terça-feira (3), ninguém acertou as cinco dezenas. Os números sorteados foram: 04 – 15 – 28 – 35 – 55. Por isso, o prêmio acumulou para o sorteio desta noite.
