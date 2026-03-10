Sucesso! Feira Parceria Legal movimenta comunidade na Serra

A Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor reuniu grande público no bairro Porto Canoa, na Serra, entre os dias 6 e 8 de março e foi um verdadeiro sucesso. O evento levou serviços essenciais, orientações e atividades culturais para a comunidade.

Sob coordenação do Procon, a iniciativa reuniu diversos órgãos públicos em um único espaço. Dessa forma, os moradores conseguiram acessar atendimentos gratuitos com mais facilidade.

Além disso, o evento concentrou serviços que normalmente exigem deslocamentos para diferentes pontos da cidade. Assim, a população resolveu pendências e buscou orientações no mesmo local.

Sábado foi dedicado aos atendimentos sociais

No sábado (7), das 8h às 13h, a programação priorizou ações de cidadania. Durante esse período, diferentes instituições prestaram atendimento direto à população.

A Polícia Científica emitiu segunda via do RG. Ao mesmo tempo, a Defensoria Pública ofereceu assistência jurídica gratuita para quem precisava de orientação.

Além disso, a EDP e a Cesan realizaram renegociação de débitos e cadastro na tarifa social. A Rede Abraço também ofereceu acolhimento e orientação social.

Enquanto isso, o Procon abriu reclamações e orientou consumidores sobre seus direitos. Dessa maneira, o evento ampliou o acesso a serviços básicos.

Programação cultural e incentivo ao comércio

Embora o foco principal tenha sido social, a feira também contou com atrações culturais e gastronômicas. A praça de alimentação reuniu comerciantes locais e movimentou a economia do bairro.

Além disso, a programação musical animou o público durante os três dias de evento. Na sexta-feira, se apresentaram Cadu Caruzo e Casaca.

No sábado, o público acompanhou os shows de Forró Raiz e Marcelo Ribeiro. Já no domingo, subiram ao palco Luan e Samba de Quintal.

Evento uniu cidadania, lazer e serviços

Enquanto parte do público buscou atendimento social, outra aproveitou as atrações culturais. Assim, a Feira Parceria Legal transformou Porto Canoa em um espaço de serviços e convivência.

Além disso, o evento aproximou o poder público da comunidade. Ao mesmo tempo, incentivou o comércio local e promoveu inclusão social.