Alegre apresenta Plano Municipal pela Primeira Infância

A Prefeitura de Alegre apresentou o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) durante audiência pública realizada na última sexta-feira (6). O encontro ocorreu às 14h na Câmara Municipal.

O evento reuniu representantes do poder público, profissionais das áreas de educação, saúde e assistência social. Além disso, conselhos e membros da comunidade também participaram da atividade.

Durante o encontro, os participantes discutiram propostas e diretrizes voltadas às crianças de 0 a 6 anos. Dessa forma, a audiência criou um espaço de diálogo e construção coletiva de políticas públicas.

O Plano Municipal pela Primeira Infância estabelece diretrizes, metas e ações que irão orientar o município nos próximos anos. Ao mesmo tempo, o documento busca fortalecer o cuidado, a proteção e o desenvolvimento integral das crianças.

Além disso, o plano organiza estratégias que direcionam as políticas públicas voltadas à primeira infância no município. Assim, a iniciativa pretende ampliar a atenção às necessidades das crianças nessa fase da vida.

A audiência pública também permitiu a participação de diferentes setores da sociedade. Dessa maneira, representantes da gestão pública e da comunidade puderam contribuir com o debate.

Por fim, a apresentação do plano reforçou a importância de políticas voltadas à primeira infância. Afinal, as ações planejadas buscam orientar o município nos próximos anos e fortalecer a proteção das crianças em Alegre.