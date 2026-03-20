Super Sete: saiba o valor do prêmio e veja como apostar

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta sexta-feira, o concurso 825 do Super Sete. Com um prêmio estimado em R$ 3,9 milhões, a modalidade atrai quem busca uma dinâmica diferente das loterias tradicionais. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A expectativa é alta para o evento de hoje. Como o concurso anterior (824) não registrou ganhadores na faixa principal de sete acertos, o montante acumulou. Além do prêmio milionário, a loteria distribui valores para quem acerta de três a seis colunas.

Leia também: Concurso 2985 da Mega-Sena: veja o resultado desta quinta

Como funciona o jogo e qual o valor da aposta?

Para participar, o apostador deve entender a mecânica exclusiva desta loteria. O volante do Super Sete contém sete colunas, e cada uma delas possui números de 0 a 9. Portanto, o jogador precisa escolher, no mínimo, um número por coluna.

Atualmente, a aposta simples custa R$ 3,00. Caso o usuário queira aumentar as chances de vitória, ele pode marcar até 21 números no total. Entretanto, existem regras específicas: para marcar dois números em uma coluna, todas as outras sete devem ter pelo menos um número selecionado.

Onde e até que horas apostar no Super Sete?

Os interessados possuem diversas opções para registrar seus palpites. É possível comparecer a qualquer casa lotérica do país ou utilizar os canais digitais da Caixa. O portal Loterias Online e o aplicativo oficial permitem apostas rápidas e seguras.

Contudo, fique atento ao relógio. As apostas encerram-se pontualmente às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Após esse período, o sistema processa apenas jogos para o concurso seguinte.

Dicas para potencializar suas chances

Além do jogo individual, o apostador pode optar pelo Bolão Caixa. Essa modalidade permite realizar apostas em grupo, o que barateia o custo de jogos com mais dezenas. Da mesma forma, ferramentas como a “Surpresinha” ajudam quem prefere que o sistema escolha os números aleatoriamente.