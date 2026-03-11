Suspeito atira contra policiais durante ação em Muniz Freire

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio contra policiais em Muniz Freire durante uma operação realizada na tarde de terça-feira (10). A ação ocorreu na comunidade de Alto Norte, área pertencente ao município.

Equipes da 1ª Companhia do 14º Batalhão iniciaram a operação após receberem informações sobre indivíduos armados envolvidos com tráfico de drogas na região. As guarnições iniciaram a averiguação por volta das 17 horas.

Inicialmente, os policiais se posicionaram em pontos estratégicos para observar a movimentação no local. A equipe também aguardou reforço para realizar a abordagem com maior segurança.

Durante a ação, dois militares seguiram por um beco localizado nos fundos de uma residência. O objetivo era realizar reconhecimento da área, onde existiam terrenos baldios próximos ao imóvel investigado.

Ao mesmo tempo, outras equipes chegaram pela frente da residência. Nesse momento, um homem saiu do imóvel e alertou os demais ocupantes sobre a presença da polícia.

Logo depois, dois suspeitos tentaram fugir pela janela dos fundos da casa. Um deles caiu no beco onde estavam os militares responsáveis pela vigilância da área.

Os policiais deram voz de abordagem e se identificaram como agentes da Polícia Militar. Entretanto, o suspeito sacou um revólver e efetuou um disparo na direção da equipe.

Diante da agressão, os militares reagiram e dispararam contra o suspeito. Em seguida, o homem pulou um muro que dava acesso a uma área alagada e conseguiu fugir.

Por causa da baixa visibilidade e das condições do terreno, os policiais interromperam a perseguição imediata. Ainda assim, as equipes realizaram buscas na região.

Durante a varredura, os militares encontraram apenas uma chave de veículo nas proximidades do local da fuga.

Tentativa de homicídio contra policiais em Muniz Freire

Enquanto a ocorrência avançava nos fundos da residência, ao mesmo tempo outras equipes abordaram um homem de 42 anos na frente do imóvel. Segundo os policiais, ele alertou os demais suspeitos sobre a chegada da polícia.

Em seguida, dentro da residência, os militares abordaram outros dois indivíduos, de 20 e 26 anos. Além disso, um deles apresentava escoriações no rosto e no abdômen após cair durante a tentativa de fuga pela janela.

Os policiais realizaram revista pessoal nos suspeitos. No entanto, inicialmente não encontraram materiais ilícitos com eles, apenas R$ 70 em dinheiro.

Logo depois, durante a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir novamente. Assim, ele correu em direção à porta da residência e entrou em luta corporal com um policial.

Diante disso, os militares utilizaram força progressiva para conter o suspeito. Posteriormente, a equipe conseguiu realizar a algemação com o apoio de outros policiais.

Na sequência, os militares realizaram buscas dentro da residência. Durante a varredura, os policiais apreenderam sete smartphones, 40 pinos de cocaína e 11 buchas de maconha embaladas para venda.

Posteriormente, os policiais verificaram que a chave encontrada abria um veículo Volkswagen Gol vermelho estacionado em frente à casa. Dentro do automóvel, os militares localizaram um revólver calibre 38 e 11 munições.

Além disso, os policiais encontraram documentos e dinheiro dentro do veículo. Segundo os abordados, o automóvel pertencia ao suspeito que fugiu após atirar contra os policiais.

Em continuidade às diligências, as equipes seguiram para outro endereço próximo. No local, os militares abordaram um homem de 24 anos que portava oito pinos de cocaína e 28 microtubos vazios.

De acordo com a polícia, as investigações apontam que os suspeitos atuam na distribuição de drogas em cidades da região. Entre elas, estão Muniz Freire, Brejetuba, Ibatiba e Irupi.

Diante das evidências, os policiais conduziram quatro indivíduos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Antes disso, um deles recebeu atendimento médico devido a escoriações.

Além das prisões, a polícia apreendeu o veículo utilizado pelos suspeitos. Posteriormente, o automóvel foi encaminhado ao pátio credenciado da Justiça.

Apesar do confronto, os policiais informaram que ninguém foi atingido por disparos durante a tentativa de homicídio contra policiais em Muniz Freire. Agora, a investigação seguirá sob responsabilidade das autoridades competentes.