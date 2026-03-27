Suspeitos são presos com mais de 1 kg de maconha em Vitória

A prisão por tráfico em Vitória resultou na detenção de dois homens na tarde desta quinta-feira (26). A ação ocorreu no bairro Jabour, durante patrulhamento da Polícia Militar.

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De acordo com a corporação, os militares da 12ª Companhia Independente identificaram a dupla em atitude suspeita. Em seguida, os agentes decidiram realizar a abordagem.

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Ao perceber a aproximação da viatura, um dos suspeitos tentou se esconder atrás de um veículo estacionado. Além disso, ele descartou uma sacola que carregava.

Logo após a ação, os policiais recolheram o material e realizaram a verificação. Durante a inspeção, os agentes encontraram quatro tabletes de maconha.

Segundo a polícia, a droga totalizou aproximadamente 1,010 quilo. Dessa forma, o volume apreendido indica possível destinação para comercialização.

Prisão por tráfico revela rota de transporte de maconha

Durante a abordagem, os suspeitos admitiram que transportavam a droga da localidade de Divinópolis, na Serra, para o bairro Andorinhas, em Vitória. Eles também informaram que receberiam R$ 350 pelo serviço.

Além disso, os abordados relataram que utilizavam uma motocicleta para o transporte. No entanto, segundo eles, o veículo apresentou problema no pneu durante o trajeto.

Enquanto isso, os policiais não localizaram a motocicleta mencionada. Ainda assim, a equipe seguiu com a condução dos suspeitos.

Durante a ação, os militares também apreenderam R$ 50 em espécie e três aparelhos celulares. Os itens foram encaminhados para análise junto à autoridade policial.

Em seguida, os agentes conduziram os dois homens à Delegacia Regional de Vitória. No local, foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Além disso, a prisão por tráfico em Vitória reforça a atuação das forças de segurança no combate à circulação de entorpecentes. A fiscalização tem sido intensificada em áreas estratégicas.

Enquanto isso, a Polícia Civil deve aprofundar as investigações para identificar possíveis envolvidos na rota de transporte da droga.

Por fim, a prisão por tráfico em Vitória evidencia a importância das abordagens preventivas. As ações contribuem para reduzir a criminalidade e ampliar a segurança na Capital.