Suzano abre vagas de emprego para unidades de Cachoeiro e Aracruz

A Suzano está com inscrições abertas para quatro vagas de emprego presencial no Espírito Santo, sendo três em Aracruz e uma em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Além disso, as vagas são para diversas áreas e incluem oportunidades para pessoas com deficiência (PCD).

As vagas abertas são para Operador(a) na Área de Linhas Fibras, Assistente Administrativo I e Analista de Facilities JR.

Dessa forma, a Suzano busca profissionais qualificados para compor sua equipe, oferecendo oportunidades tanto para quem já tem experiência no setor quanto para quem deseja iniciar uma carreira em uma das maiores empresas do Brasil.

Oportunidades de trabalho em Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim

Em Aracruz, a vaga para Operador(a) na Área de Linhas Fibras exige experiência em processo industrial de produção de celulose, além de disponibilidade para trabalhar em turno de revezamento. Portanto, a empresa também oferece duas vagas para Assistente Administrativo I, uma delas exclusiva para PCD. Para essas vagas, é necessário ter ensino médio completo e conhecimento do Pacote Office, com diferenciais para quem tem formação técnica ou superior em logística.

Já em Cachoeiro de Itapemirim, a vaga é para Analista de Facilities JR, com necessidade de ensino superior completo, conhecimento intermediário em SAP e Pacote Office, além de habilidade em comunicação, negociação e relacionamento interpessoal.

Como se inscrever

O processo seletivo inclui etapas de cadastro, triagem, entrevistas, seleção final e contratação. Assim, as inscrições podem ser feitas pela plataforma Gupy, com os seguintes prazos para cada vaga: