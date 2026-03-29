Tarifa de ônibus não terá aumento para usuários dos cartões cidadão e escolar

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim publicou, em edição extra do Diário Oficial do dia 27 de março, o decreto que estabelece novos valores para o transporte coletivo urbano no município. As mudanças passam a valer a partir deste domingo (29).

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De acordo com o decreto, a tarifa para pagamento em dinheiro a bordo e para usuários de vale-transporte será reajustada de R$ 5,10 para R$ 5,25, o que representa um aumento de aproximadamente 2,94%.

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Por outro lado, não haverá alteração nos valores para quem utiliza o Cartão Cidadão, que permanece em R$ 4,00, nem para estudantes e professores, cuja tarifa continua em R$ 2,00.

O decreto também mantém a política de subsídio tarifário prevista em lei municipal, garantindo desconto de R$ 1,25 para usuários do Cartão Cidadão e de R$ 0,62 para o público escolar e professores. Aos domingos e feriados, os mesmos valores seguem sendo praticados.

Nas linhas que atendem aos distritos de Burarama, Conduru e São Vicente, a tarifa cheia será de R$ 5,25, com subsídio aplicado conforme a seção percorrida. Já a integração entre linhas urbanas e distritais continuará permitindo o pagamento de 50% da tarifa no segundo trecho da viagem, sem aplicação de subsídio adicional.

Segundo a concessionária Novo Trans, o reajuste ocorre em meio à instabilidade no preço do óleo diesel. A empresa afirma que o percentual aplicado não é suficiente para cobrir totalmente os custos operacionais impactados pelo aumento do combustível.

Como emitir Cartão Cidadão

Para quem ainda não possui o Cartão Cidadão (Cartão Melhor), a emissão pode ser feita na loja de atendimento localizada no Shopping Cachoeiro, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Mais informações podem ser obtidas por meio do assistente virtual ASSIS, pelo telefone (28) 3526-5200.