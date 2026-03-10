VÍDEO | Muniz Freire registra mais de 100 mm de chuva em menos de 1 hora

Muniz Freire registrou 107 milímetros de chuva durante o forte temporal que atingiu o município na tarde desta segunda-feira (9). A chuva durou cerca de uma hora e provocou diversos transtornos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

VÍDEO: Prefeitura de Muniz Freire

Na sede da cidade, o Córrego Varginha transbordou na região central. Como consequência, duas famílias ficaram desalojadas.

Leia também: Temporal provoca alagamentos e eleva nível de córregos em Muniz Freire

Além disso, a força da enxurrada atingiu as obras de drenagem e pavimentação da Rua Lino Ribeiro Soares, conhecida como Rua Nova. No centro, a lama também invadiu um estabelecimento comercial.

Enquanto isso, no distrito de Menino Jesus, localizado a cerca de 15 quilômetros da sede, o córrego que corta a localidade também transbordou. Dessa forma, a água alagou a principal rua do distrito.

De acordo com a prefeitura, equipes do município iniciaram ações de atendimento logo após o temporal. A Defesa Civil também monitora o nível do Rio Braço Norte.

Por isso, a comunidade ribeirinha permanece em estado de alerta. As equipes continuam acompanhando a situação na região.

Além disso, no distrito de São Pedro, a aproximadamente 8 quilômetros da sede, a chuva provocou a queda de um muro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Após o temporal, equipes da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes realizaram ações de limpeza. Os servidores retiraram lama e resíduos das ruas e vias públicas atingidas pela enxurrada.

Enquanto isso, a Defesa Civil segue monitorando a situação em todo o município. O órgão também permanece à disposição da população para orientações e atendimentos.

Moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone (28) 99882-9566.