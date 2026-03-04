Tentativa de fuga com drogas termina com dois presos no Sul do ES
Ação integrada das forças de segurança resulta na prisão de dois suspeitos e na apreensão de entorpecentes e motocicleta
Uma tentativa de fuga com drogas começou em Itapemirim e terminou em Presidente Kennedy na tarde desta segunda-feira (3). A ação resultou na prisão de dois suspeitos, além da apreensão de entorpecentes e uma motocicleta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Por volta das 17h, a equipe do K9 da Polícia Militar do Espírito Santo realizava patrulhamento na comunidade de Graúna. Durante a ronda, os militares receberam informações sobre uma possível compra de drogas para revenda em Presidente Kennedy.
Leia também: Homem atira contra mulher e sogro e tira a própria vida em Guaçuí
Segundo a PM, a denúncia indicava que dois indivíduos estariam em uma motocicleta com características específicas. Diante das informações, a equipe intensificou o patrulhamento na região.
Pouco depois, os policiais visualizaram uma motocicleta com dois ocupantes que apresentavam as características repassadas. Imediatamente, a guarnição iniciou o acompanhamento e emitiu diversas ordens de parada. No entanto, os suspeitos desobedeceram às determinações e iniciaram a tentativa de fuga com drogas.
Durante o acompanhamento, o garupa lançou uma mochila na via. A equipe recolheu o objeto e constatou que ele continha entorpecentes. Em seguida, o condutor perdeu o controle da motocicleta e ambos caíram.
Após a queda, o condutor abandonou o comparsa e fugiu a pé. Os militares detiveram o garupa no local. Paralelamente, a equipe repassou todas as informações às forças de segurança de Presidente Kennedy.
Tentativa de fuga com drogas termina após cerco
Com o apoio do videomonitoramento, da equipe da PM em Presidente Kennedy e da Guarda Civil Municipal, as forças de segurança montaram um cerco na região. Logo depois, os agentes localizaram a motocicleta e o suspeito que havia fugido.
Os policiais prenderam K.M.M., de 21 anos, morador da localidade de Nova Canaã, em Marataízes, e E.R.B., de 18 anos, residente em Jaqueira, em Presidente Kennedy. Posteriormente, a equipe encaminhou os dois à Delegacia de Polícia Judiciária de Itapemirim.
Durante a ocorrência, os militares apreenderam 62 pinos de substância análoga à cocaína, cinco pedras de substância semelhante ao crack e três buchas de substância análoga à maconha. Além disso, a polícia recolheu a motocicleta utilizada na ação.
Por fim, a autoridade policial adotou as medidas legais cabíveis. A tentativa de fuga com drogas reforça a atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico na região sul do Espírito Santo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726