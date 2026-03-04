Tentativa de fuga com drogas termina com dois presos no Sul do ES

Uma tentativa de fuga com drogas começou em Itapemirim e terminou em Presidente Kennedy na tarde desta segunda-feira (3). A ação resultou na prisão de dois suspeitos, além da apreensão de entorpecentes e uma motocicleta.

Por volta das 17h, a equipe do K9 da Polícia Militar do Espírito Santo realizava patrulhamento na comunidade de Graúna. Durante a ronda, os militares receberam informações sobre uma possível compra de drogas para revenda em Presidente Kennedy.

Segundo a PM, a denúncia indicava que dois indivíduos estariam em uma motocicleta com características específicas. Diante das informações, a equipe intensificou o patrulhamento na região.

Pouco depois, os policiais visualizaram uma motocicleta com dois ocupantes que apresentavam as características repassadas. Imediatamente, a guarnição iniciou o acompanhamento e emitiu diversas ordens de parada. No entanto, os suspeitos desobedeceram às determinações e iniciaram a tentativa de fuga com drogas.

Durante o acompanhamento, o garupa lançou uma mochila na via. A equipe recolheu o objeto e constatou que ele continha entorpecentes. Em seguida, o condutor perdeu o controle da motocicleta e ambos caíram.

Após a queda, o condutor abandonou o comparsa e fugiu a pé. Os militares detiveram o garupa no local. Paralelamente, a equipe repassou todas as informações às forças de segurança de Presidente Kennedy.

Tentativa de fuga com drogas termina após cerco

Com o apoio do videomonitoramento, da equipe da PM em Presidente Kennedy e da Guarda Civil Municipal, as forças de segurança montaram um cerco na região. Logo depois, os agentes localizaram a motocicleta e o suspeito que havia fugido.

Os policiais prenderam K.M.M., de 21 anos, morador da localidade de Nova Canaã, em Marataízes, e E.R.B., de 18 anos, residente em Jaqueira, em Presidente Kennedy. Posteriormente, a equipe encaminhou os dois à Delegacia de Polícia Judiciária de Itapemirim.

Durante a ocorrência, os militares apreenderam 62 pinos de substância análoga à cocaína, cinco pedras de substância semelhante ao crack e três buchas de substância análoga à maconha. Além disso, a polícia recolheu a motocicleta utilizada na ação.

Por fim, a autoridade policial adotou as medidas legais cabíveis. A tentativa de fuga com drogas reforça a atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico na região sul do Espírito Santo.