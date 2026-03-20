Timemania: confira o resultado

O concurso da Timemania, realizado nesta quinta-feira (19), movimentou apostadores de todo o país com uma premiação estimada em R$ 12 milhões. O sorteio, que integra o calendário oficial das loterias da Caixa Econômica Federal, trouxe mais uma oportunidade para quem sonha em conquistar uma bolada milionária.

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A expectativa em torno do prêmio elevado impulsionou o número de apostas nas casas lotéricas e também nos canais digitais. A Timemania oferece uma dinâmica diferenciada, que combina sorteio de números com a escolha de um clube de futebol, aumentando as possibilidades de premiação para os participantes.

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Dezenas desta quinta-feira

Confira as dezenas do sorteio aqui.

Como jogar na Timemania

Para apostar na Timemania, o jogador deve escolher 10 números entre os 80 disponíveis no volante. Durante o sorteio, são 7 dezenas, e ganha o prêmio principal quem acertar todos esses números.

Além disso, o apostador também precisa selecionar um “Time do Coração”, dentre diversas equipes brasileiras listadas. Caso o clube escolhido seja o sorteado, o jogador garante um prêmio adicional, independentemente de ter acertado os números.

Outra opção prática é a “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e a “Teimosinha”, que permite concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Probabilidades e valores

A Timemania se destaca por ter probabilidades mais acessíveis em relação a outras loterias. Ainda assim, acertar as sete dezenas exige estratégia e, principalmente, sorte.

Parte da arrecadação do jogo é para os clubes de futebol participantes, o que também atrai torcedores que desejam contribuir com seus times enquanto tentam a sorte.

Onde apostar

As apostas podem ser até poucas horas antes do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site oficial da Caixa. O valor mínimo da aposta é acessível, o que permite a participação de diferentes perfis de jogadores.

Portanto, com prêmios milionários e uma mecânica simples, a Timemania segue como uma das modalidades mais populares entre os brasileiros que buscam transformar um pequeno investimento em uma grande conquista.