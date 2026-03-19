Timemania sorteia prêmio acumulado de R$ 12 milhões; veja como apostar

A expectativa entre os apostadores brasileiros aumenta nesta quinta-feira (19). Afinal, o concurso 2369 da Timemania promete movimentar as casas lotéricas de todo o país. O prêmio principal atingiu a marca estimada de R$ 12 milhões, após o último sorteio terminar sem ganhadores na faixa máxima.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Como participar do concurso 2369

Para concorrer a essa bolada, o jogador deve escolher dez números entre os oitenta disponíveis no volante. Além disso, o apostador precisa selecionar um Time do Coração. Essa característica torna a modalidade única, pois une a sorte financeira à paixão clubista.

Leia também: Lotofácil 3639: capixabas garantem premiação; veja como jogar

A aposta única possui o valor fixo de R$ 3,50. Por esse preço, o cidadão garante a chance de transformar sua realidade financeira. Contudo, é fundamental respeitar o horário limite. As apostas encerram-se pontualmente às 19h (horário de Brasília).

Detalhes do evento de hoje

O sorteio oficial ocorre a partir das 20h. O Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, recebe o evento. Ademais, a Caixa Econômica Federal realiza a transmissão ao vivo. Os interessados podem acompanhar os globos girarem através do YouTube ou pelo Facebook oficial da instituição.

Durante o procedimento, a equipe sorteia sete dezenas principais. Logo em seguida, ocorre o sorteio do Time do Coração. Para faturar o montante principal, o jogador precisa acertar todos os sete números da sorte.

Premiações e possibilidades

Certamente, o foco principal reside no prêmio de R$ 12 milhões. No entanto, a Timemania oferece outras faixas de ganhos. Aqueles que acertam de três a seis números também garantem valores em dinheiro. Além disso, acertar o Time do Coração rende um prêmio fixo de R$ 8,50, independentemente do desempenho nos números.

Portanto, as chances de retorno são variadas. Mesmo quem não alcança a glória máxima pode recuperar o valor investido ou garantir um lucro menor. Essa dinâmica mantém a modalidade como uma das preferidas do público.

O potencial do prêmio

Imagine conquistar os R$ 12 milhões hoje. Caso o ganhador opte pela segurança da caderneta de poupança, o rendimento mensal seria de cerca de R$ 80.800,00.

Por outro lado, investimentos em renda fixa, como o CDB, oferecem retornos ainda mais expressivos. Nesse cenário, o lucro mensal poderia ultrapassar a barreira dos R$ 114 mil. Em resumo, o valor permite uma vida de luxo e total tranquilidade financeira.

Os interessados podem registrar seus jogos presencialmente nas lotéricas. Todavia, a tecnologia facilita o processo. O portal Loterias Caixa e o aplicativo oficial aceitam jogos digitais até o horário limite. Boa sorte aos participantes!