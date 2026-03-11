Tommy DeCarlo, vocalista do grupo Boston, morre aos 60 anos após câncer

Morreu na segunda-feira (9), o músico americano Tommy DeCarlo, que era vocalista da banda Boston, famosa pelo hit More Than a Feeling, de 1976. Ele tinha 60 anos e estava com câncer no cérebro.

A morte do cantor foi anunciada por meio de uma postagem assinada por sua família.

“É com o coração pesado que compartilhamos o falecimento do nosso pai, Tommy DeCarlo, nesta segunda-feira, 9 de março de 2026. Após ser diagnosticado com câncer no cérebro em setembro passado, ele lutou com incrível força e coragem até o fim”, diz o comunicado.

Tommy se juntou ao Boston em 2007, como substituto de Brad Delp, vocalista original do grupo e falecido no mesmo ano. Ele gravou apenas um disco de estúdio, Life, Love & Hope (2013).

Em novembro de 2021, DeCarlo gravou e lançou o audio-livro Unlikely Rockstar – The Tommy DeCarlo Story, no qual narra os eventos de sua vida desde o nascimento até sua primeira apresentação com a banda Boston.