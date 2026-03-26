Torneio solidário busca apoio para pós-operatório do menino Arthur

O esporte vai além da competição e se transforma em solidariedade. Nesse sentido, um torneio beneficente será realizado no próximo sábado (28), às 10h, com o objetivo de arrecadar recursos para o pós-operatório de Arthur Silva Paulino. Desse modo, a ação reúne a comunidade em torno de uma causa que já mobilizou muitas pessoas.

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Embora a família tenha conseguido alcançar o valor estimado de R$ 88 mil por meio de uma vaquinha, o apoio ainda é essencial. Isso porque os custos não terminam com a cirurgia. Até porque, o período pós-operatório exige cuidados contínuos, além de despesas que surgem ao longo da recuperação. Nesse sentido, o evento surge como uma forma de manter a corrente de solidariedade ativa.

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O evento

Além disso, o torneio promete reunir participantes e público em um ambiente de integração. Haverá troféu para os primeiros colocados, o que incentiva ainda mais a participação. Ao mesmo tempo, o evento contará com brinquedos, comidas e bebidas, ampliando a programação e tornando o momento ainda mais atrativo para famílias e amigos.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (28) 99963-9237. A organização reforça que toda ajuda faz diferença. Portanto, participar, divulgar ou comparecer ao evento são formas importantes de contribuir.

Enquanto isso, a expectativa é de que o torneio vá além do resultado em campo. A iniciativa reforça a importância da união em momentos delicados. Assim, cada gol marcado também representa um gesto de apoio.