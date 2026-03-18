Traficante é preso após operação no bairro Aeroporto em Cachoeiro

Durante patrulhamento tático motorizado na manhã desta quinta-feira (18), a Força Tática da Polícia Militar recebeu informações sobre atividades suspeitas em uma residência na Rua Presidente Getúlio Vargas, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. A denúncia indicava que um homem estaria preparando e distribuindo drogas na região.

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Após posicionamento estratégico, os policiais realizaram campana no local e confirmaram a suspeita. Através de observação, a equipe visualizou o acusado manipulando entorpecentes em uma varanda da residência. Com base nas informações obtidas, as equipes cercaram a casa e efetuaram a prisão do indivíduo, encontrando em sua posse diversos materiais ilícitos.

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Operação no Bairro Aeroporto: Apreensão de drogas e armamento

Na ação, foram apreendidos os seguintes itens:

01 revólver calibre .38 oxidado

10 munições calibre .38 spl CBC

1.465 gramas de pasta base

90 gramas de cocaína

8 papelotes de cocaína (15 gramas)

45 gramas de maconha

40 gramas de haxixe

02 balanças de precisão

01 aparelho celular

O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. A operação, que envolveu o trabalho de monitoramento e análise de informações de inteligência, resultou na retirada de uma significativa quantidade de drogas da circulação, além do armamento que estava à disposição do criminoso.

A prisão e apreensões reforçam os esforços contínuos da Polícia Militar em combater o tráfico de drogas na região e garantir a segurança da população. A Força Tática segue intensificando suas operações de repressão ao crime organizado, utilizando a atuação preventiva e repressiva para coibir a criminalidade.