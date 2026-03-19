Traficante passa mal ao engolir pedras de crack para escapar da PM em Piúma
Durante abordagem, o homem confessou ser responsável pela comercialização das drogas e tentou fugir, mas foi detido em flagrante.
Durante um patrulhamento no bairro Itaputanga, em Piúma, numa área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, a equipe da Força Tática flagrou um homem, de 27 anos, com uma mochila rosa. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (18).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O suspeito foi avistado em um local de grande movimentação, característico de atividades ilícitas. Ao perceber a presença da viatura, ele demonstrou nervosismo e fugiu para um beco próximo, tentando se evadir pelo telhado de um imóvel.
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Flagrante de tráfico no bairro Itaputanga em Piúma
Ao se aproximarem do beco, os militares desembarcaram da viatura e começaram a fazer o cerco no local. Enquanto tentava fugir, o suspeito foi avistado no telhado por um dos policiais, que, imediatamente, ordenou que ele se entregasse.
Durante a abordagem, foram encontrados seis tabletes de maconha, com aproximadamente 4 kg de peso, uma balança de precisão e R$ 2.311,00 em dinheiro. O valor encontrado, segundo o suspeito, era proveniente da venda de entorpecentes na região.
Além da droga, uma pedra de crack também foi apreendida no local. Durante a abordagem, o suspeito admitiu estar comercializando a droga e que o dinheiro apreendido era fruto dessa atividade criminosa. Ele confessou, ainda, que as drogas já tinham compradores definidos.
Após a prisão, ele foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim. No entanto, ao ser apresentado na unidade policial, o detido começou a passar mal e revelou que havia engolido quatro pedras de crack, pesando aproximadamente 6 gramas. Diante disso, ele foi imediatamente encaminhado para o Hospital Evangélico de Itapemirim, onde foi internado sob cuidados médicos.
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