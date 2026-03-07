Potencial de transferência de votos de Dorlei Fontão é de mais de 54%, aponta Ipeses
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Presidente Kennedy. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.
O prefeito Dorlei Fontão se destaca como uma personalidade política que possui alta capacidade de transferir capital eleitoral. É o que aponta estudo feito pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses).
O(a) Sr(a) votaria em um candidato a Governador, Senador ou Deputado apoiado pelo atual Prefeito Dorlei Fontão?
O resultado da pesquisa, divulgada pelo AQUINOTICIAS.COM, neste sábado (7), mostra que 54,1% dos eleitores afirmaram que votariam em um candidato a governador, senador ou deputado apoiado por Dorlei Fontão.
Por outro lado, 34,0% disseram que não seguiriam a indicação do chefe do Executivo municipal, enquanto 12,0% não souberam ou preferiram não responder.
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o percentual dos que aceitariam votar em candidatos apoiados pelo prefeito varia de 49,2% a 59,0%. Já o índice dos que não seguiriam a indicação, oscila entre 29,1% e 38,9%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Presidente Kennedy no dia 27 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
