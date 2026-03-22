Turismo capixaba cresce 4,7% em 2025 e impulsiona a economia do Estado

O turismo no Espírito Santo vive um momento de forte crescimento. Segundo os dados divulgados nesta semana pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e pela Secretaria do Turismo (Setur), o setor apresentou um aumento de 4,7% no acumulado de 2025, destacando-se como um dos principais motores da economia estadual.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O Boletim da Economia do Turismo, elaborado pela Coordenação de Estudos Econômicos do IJSN, revela dados que refletem um desempenho positivo das atividades turísticas, com avanços expressivos tanto no volume de atividades quanto na geração de receitas e empregos.

Leia também: Economia capixaba supera média nacional e cresce pelo 3º ano consecutivo

Ao longo do ano, o turismo no Estado não apenas manteve sua trajetória de crescimento, mas também demonstrou forte recuperação, com um avanço de 4,9% no volume de atividades no comparativo com o trimestre anterior, e um crescimento de 5,4% em relação ao mesmo período de 2024.

A receita das atividades turísticas, por sua vez, registrou um aumento de 5,2%, com destaque para o crescimento de 15,4% no último trimestre. Estes números comprovam a importância do setor para a economia local. Isso indica que o Espírito Santo está se consolidando como um destino turístico de relevância crescente.

Turismo no Espírito Santo e o mercado de trabalho

O mercado de trabalho no turismo também tem mostrado resultados positivos. Ao longo de 2025, o número de pessoas ocupadas no setor atingiu 168.163, o que representa 8,2% do total de trabalhadores no Estado.

A maior parte desses trabalhadores se concentra em áreas como alimentação (89.108 pessoas) e transporte (51.630 pessoas). Além disso, o setor gerou 526 novos postos de trabalho no último trimestre. Inclusive, com destaque para a alimentação e alojamentos, que juntos somaram a criação de 785 vagas.

Contudo, esse crescimento é reflexo de um trabalho integrado entre o governo e a iniciativa privada. Além do alinhamento com importantes instituições como o Sebrae e a Fecomércio, que têm contribuído para fortalecer o turismo no Espírito Santo.

Para o subsecretário de Estado do Turismo, Luciano Machado, os resultados são claros. “O Espírito Santo vive um momento consistente de crescimento no setor turístico, e estamos no caminho certo com políticas públicas bem direcionadas”.

Portanto, o Boletim confirma que o turismo continua a se afirmar como um pilar fundamental da economia capixaba, com perspectiva de mais avanços nos próximos meses.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).