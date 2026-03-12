União Progressista leva mais um nome do Republicanos para base de Ricardo Ferraço

A federação União Progressista segue ampliando sua força política no Espírito Santo com foco nas eleições de 2026. Dessa vez, trouxe o deputado federal Messias Donato, que estava filiado ao partido Republicanos, do prefeito de Vitória e pré-candidato ao Governo do Estado Lorenzo Pazzoli.

O parlamentar se filou ao União Brasil, que é comandando pelo presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato a deputado federal Marcelo Santos.

“Política se faz assim: com diálogo, convergência e o propósito claro de fortalecer nosso estado no cenário nacional”, ressaltou o presidente.

Recentemente, o deputado federal Amaro Neto também deixou o Republicanos para se filiar ao Partido Progressistas, presidido no Espírito Santo pelo deputado federal e candidato a reeleição Da Vitória.

Apoio a Ricardo Ferraço

A federação União Progressista já declarou apoio ao projeto político do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que é pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta.

A decisão foi tomada em reunião com lideranças do grupo e reforçou o alinhamento da União Progressista com a base política do governador Renato Casagrande (PSB), que já manifestou apoio ao vice-governador como nome para disputar a sucessão estadual nas eleições em outubro deste ano.