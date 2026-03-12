Unidades do Incaper no Sul do ES recebem obras de melhorias

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) executa serviços de manutenção e reforma em unidades distribuídas por diferentes regiões do Espírito Santo. A iniciativa contempla inicialmente 18 estruturas da instituição.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O investimento previsto chega a cerca de R$ 1,2 milhão e utiliza recursos próprios. Além disso, as intervenções buscam melhorar as condições de trabalho das equipes e fortalecer o atendimento aos agricultores familiares e demais públicos atendidos pelo instituto.

Leia também: Famílias do Espírito Santo ampliam consumo e indicador bate recorde

Em fevereiro, as equipes concluíram as obras em três locais. Os serviços terminaram no escritório local de Guaçuí, no escritório distrital de Paraju, em Domingos Martins, e também em um espaço ligado ao Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Sul (CPDI Sul), em Cachoeiro de Itapemirim.

No escritório de Paraju, os trabalhadores realizaram pintura interna e externa, trocaram o piso por revestimento cerâmico e recuperaram esquadrias de madeira. Além disso, as equipes executaram melhorias nas instalações elétricas e hidrossanitárias.

Já na unidade de Guaçuí, os serviços incluíram pintura interna e externa, recuperação de esquadrias e ajustes nas instalações elétricas e hidrossanitárias. As equipes também promoveram melhorias na área de serviço.

Enquanto isso, no espaço do CPDI Sul, os profissionais instalaram divisórias internas. Dessa forma, o ambiente passou a contar com novos espaços de trabalho destinados aos pesquisadores do Incaper.

Mais obras

Atualmente, outras unidades seguem com obras em andamento. As equipes realizam intervenções nos escritórios de Vila Pavão, Montanha, Alegre, Afonso Cláudio e Colatina. Além disso, serviços também ocorrem na Fazenda Experimental de Linhares.

Diretor-geral do Incaper, Alessandro Broedel destacou que as melhorias estruturais fortalecem a atuação da instituição. O gestor afirmou que a qualificação da infraestrutura contribui para melhorar as condições de trabalho das equipes.

Segundo o diretor-geral Alessandro Broedel, os investimentos também favorecem o atendimento aos agricultores e apoiam as atividades científicas desenvolvidas pelo instituto.