Vagas de emprego abertas em Cachoeiro com benefícios e jornada fixa
As empresas buscam profissionais com ou sem experiência, dependendo da função.
Empresas do setor industrial abriram novas vagas de emprego em Cachoeiro para funções operacionais. As oportunidades contemplam cargos como ajudante de pátio, operador de ponte e cortador. Além disso, há também vagas para auxiliar de manutenção civil, com atuação em pátio e jardinagem.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As empresas buscam profissionais com ou sem experiência, dependendo da função. No caso de ajudante de pátio, por exemplo, o candidato pode se candidatar mesmo sem experiência prévia. Já para operador de ponte e cortador, é exigido, ao menos, um ano de atuação na área. Dessa forma, as oportunidades atendem diferentes perfis de trabalhadores.
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A jornada de trabalho segue padrão fixo. Os contratados irão atuar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Com isso, as empresas oferecem rotina estável e previsível, o que pode atrair candidatos em busca de organização no dia a dia.
Renumerações
Entre os benefícios, as empresas incluem ticket alimentação, seguro de vida e vale-transporte. Além disso, algumas vagas também oferecem plano de saúde coparticipativo, alimentação no local e benefícios adicionais, como kit bebê e lembranças em datas comemorativas. Assim, o pacote busca garantir suporte ao trabalhador.
No caso da função de auxiliar de manutenção civil, o profissional irá atuar diretamente em atividades práticas. Entre as atribuições, estão pequenos reparos em estruturas, manutenção de áreas externas, limpeza de pátios e conservação de espaços comuns. Além disso, o trabalhador também poderá auxiliar no plantio, corte de grama e manutenção de equipamentos.
Como se inscrever
Os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou WhatsApp. Para vagas de ajudante de pátio, operador de ponte e cortador, o envio deve ser feito pelo telefone (28) 99905-3131 ou pelo e-mail [email protected].
Já para a função de auxiliar de manutenção civil, o contato deve ser realizado pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (28) 3333-8000. Também é possível entregar o currículo presencialmente na sede da empresa, localizada em Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim.
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