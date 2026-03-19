Vagas de emprego abertas em Cachoeiro com benefícios e jornada fixa

Empresas do setor industrial abriram novas vagas de emprego em Cachoeiro para funções operacionais. As oportunidades contemplam cargos como ajudante de pátio, operador de ponte e cortador. Além disso, há também vagas para auxiliar de manutenção civil, com atuação em pátio e jardinagem.

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As empresas buscam profissionais com ou sem experiência, dependendo da função. No caso de ajudante de pátio, por exemplo, o candidato pode se candidatar mesmo sem experiência prévia. Já para operador de ponte e cortador, é exigido, ao menos, um ano de atuação na área. Dessa forma, as oportunidades atendem diferentes perfis de trabalhadores.

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A jornada de trabalho segue padrão fixo. Os contratados irão atuar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Com isso, as empresas oferecem rotina estável e previsível, o que pode atrair candidatos em busca de organização no dia a dia.

Renumerações

Entre os benefícios, as empresas incluem ticket alimentação, seguro de vida e vale-transporte. Além disso, algumas vagas também oferecem plano de saúde coparticipativo, alimentação no local e benefícios adicionais, como kit bebê e lembranças em datas comemorativas. Assim, o pacote busca garantir suporte ao trabalhador.

No caso da função de auxiliar de manutenção civil, o profissional irá atuar diretamente em atividades práticas. Entre as atribuições, estão pequenos reparos em estruturas, manutenção de áreas externas, limpeza de pátios e conservação de espaços comuns. Além disso, o trabalhador também poderá auxiliar no plantio, corte de grama e manutenção de equipamentos.

Como se inscrever

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou WhatsApp. Para vagas de ajudante de pátio, operador de ponte e cortador, o envio deve ser feito pelo telefone (28) 99905-3131 ou pelo e-mail [email protected].

Já para a função de auxiliar de manutenção civil, o contato deve ser realizado pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (28) 3333-8000. Também é possível entregar o currículo presencialmente na sede da empresa, localizada em Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim.