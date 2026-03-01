Veja a previsão do tempo para este domingo no ES

O domingo (1º), primeiro dia de março, começa com variação de nebulosidade em todo o Espírito Santo. A umidade transportada pelos ventos costeiros mantém o céu parcialmente encoberto. No entanto, a previsão indica chuva apenas no extremo norte do estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o Incaper, o Norte capixaba deve registrar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Por outro lado, nas demais regiões, inclusive na Grande Vitória, não há previsão de precipitação.

Leia também: Cachoeiro amplia plantão para receber doações às famílias atingidas pelas chuvas

Além disso, as temperaturas mínimas apresentam leve queda. O vento sopra fraco a moderado ao longo do dia. Eventualmente, podem ocorrer rajadas em alguns pontos.

Veja como fica o tempo por região

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o dia terá variação de nuvens e, apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva. Além disso, o vento sopra fraco a moderado, com possíveis rajadas. A temperatura mínima chega a 22 °C, enquanto a máxima atinge 30 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 23 °C e 30 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o cenário se repete. O céu apresenta variação de nuvens e, portanto, não há expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima fica em 21 °C e a máxima em 31 °C. Já nas áreas altas, a mínima chega a 18 °C e a máxima não passa de 27 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o tempo permanece estável ao longo do dia. Apesar da presença de nuvens, não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas, a mínima fica em 18 °C e a máxima em 28 °C.

Região Norte

Na Região Norte, há mudança no cenário. No extremo norte da região, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas. Entretanto, nas demais áreas, o tempo segue sem previsão de chuva. A temperatura mínima chega a 22 °C e a máxima pode alcançar 34 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o extremo norte também pode registrar pancadas de chuva e trovoadas. Contudo, nas outras localidades, o tempo permanece firme. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 21 °C e a máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 20 °C e 27 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, o extremo norte concentra as instabilidades. Assim, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas apenas nesse trecho. Nas demais áreas, o tempo segue estável. Além disso, o vento sopra fraco a moderado, com possíveis rajadas. A mínima fica em 22 °C e a máxima chega a 31 °C.