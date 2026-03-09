Venda de ingressos para show do Roberto Carlos em Cachoeiro começa hoje

Os fãs de Roberto Carlos já podem se preparar para garantir lugar em um dos shows mais aguardados do ano em Cachoeiro de Itapemirim. A venda de ingressos para a apresentação especial do cantor começa no dia 9 de março, ao meio-dia.

O público poderá adquirir os ingressos pela internet, no site da Eventim (CLICANDO AQUI). Além disso, também haverá venda presencial na bilheteria oficial instalada na loja Oriento Jóias, localizada no Perim Center, em Cachoeiro.

Os valores variam conforme o setor escolhido. As entradas começam a partir de R$ 85 para arquibancada lateral e podem chegar a R$ 900 no Setor Azul.

O show será realizado no dia 19 de abril, às 20h, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. A apresentação promete reunir moradores da cidade e fãs vindos de diferentes regiões para celebrar o aniversário do artista.

No repertório da apresentação em Cachoeiro, o público poderá ouvir canções que marcaram diferentes momentos da música brasileira. Assim, o show promete reunir grandes sucessos que acompanham a carreira do artista há décadas.