Venda Nova: acidente na BR-262 deixa motorista em estado grave e idosos feridos

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na BR-262, neste sábado (28), em Venda Nova do Imigrante.

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Um motorista ficou em estado grave. Ele dirigia um carro, modelo Fiat Mobi. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o encaminhou para um hospital na Grande Vitória.

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No outro veículo, um Toyota Corolla Cross, estavam dois idosos. Eles sofreram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Padre Máximo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, testemunhas informaram que o acidente aconteceu no momento em que o Fiat Mobi invadiu a contramão durante uma tentativa de ultrapassagem.

O motorista do Corolla ainda tentou jogar o carro para o acostamento, mas não conseguiu evitar a batida frontal.